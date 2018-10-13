時尚碰藝術 馮亞敏扮推手

2018年10月13日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

2010年，喜事國際時尚集團於凱達格蘭大道舉辦的「Fashion Avenue ll時尚大道」活動。（團團文創提供）

蔣友柏與Ms.Yaming合作推出的《PANDALIZE ME》TUANTUAN 熊貓創意櫥窗。（團團文創提供）

2008年，喜事國際攜手 Maison Martin Margiela所舉辦的20週年愛滋T慈善義賣活動。（團團文創提供）

喜事國際於2010年舉辦之「Fashion Avenue ll時尚大道」活動中，由模特展演眾多經典時尚品牌，並發揮連結在地文化。（團團文創提供）

受喜事國際邀請來台的日本設計師高橋盾，於活動中現場製作名為Grace的人偶。（團團文創提供）

文化創意（簡稱文創），是近年來耳邊隨處都能聽到的關鍵字，從政府到個人無不想從此下手，發揮在地文化背後所能產出的最大價值，而藝術及時尚領域則是重要推手，甚至常以兩相碰撞的火花，達到無可想像的加成效應。

《讀衣III》展覽 聞到墨香

紐約大都會藝術博物館日前發布新聞，由其服裝藝術部門所主導的《天之美體：時尚與宗教的奇想》，已吸引約166萬人次參觀，成為開館以來觀賞人次最多的展覽。焦點回到台灣，將在10月20日於台北華山文創園區展開的《讀衣III》展覽，亦企圖承襲此國際視野，自書法藝術家董陽孜的墨寶出發，結合包含周裕穎、陳劭彥等時尚設計師，詮釋由文字延伸而出的時尚脈絡。為此屆展覽操刀的，除了董陽孜的自在工作室外，本次更多了一個新夥伴，今年才創立的團團文創。

談到團團文創背後的喜事國際時尚集團，相信許多人不陌生，執行長馮亞敏更是時尚界熟為人知的名字。自選物店「團團精品Tuan Tuan」起家的喜事集團，會跨足文創領域或許令人感到意外，但對馮亞敏來說，這卻是一件水道渠成的事情，「我們團團（之前）做的東西，都是跟在地有關係的，所以幾乎都是跟文創有關係的，只不過我們沒有用『文創』之名而已。」

直到去年，她腦中浮現出「Tuan Tuan Up」這個名字，才讓更貼近大眾的「團團文創」正式成立。英文裡「Up」一字，有讓品味升級、視野升級、團隊價值升級等多種含意，是馮亞敏以時尚視野接觸文創的期待，且因團團自時尚起家的背景，更能發展出不一樣的事情，在生態鏈上做出更跨界、更有趣的連結。

當代東方美學 個人美感延伸

《讀衣III》正是「團團文創」成立後的首個重要任務，選品、策展，其實都是一種個人美感的延伸，馮亞敏指出，當西方時尚能透過建築等品項，看出其時尚的前世今生時，也希望台灣能藉著像書法這樣的文化遺跡，培養能窺見當代生活的東方美學，並令在地設計師們，以至大眾，能更有依循地找到屬於自己的足跡。

(中國時報)