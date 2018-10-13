藝術家在此 親密不分家

女星李宇春出席《藝術家在此》展覽開幕活動。（GUCCI提供）

友善列印
中國時報
報導
藝術家Maurizio Cattelan於展覽中名為〈Untitled〉的作品，模仿梵諦岡西斯汀禮拜堂中的著名壁畫。（Maurizio Cattelan提供）
GUCCI創意總監Alessandro Michele現身上海為展覽加持。（GUCCI提供）
卡爾拉格斐於巴黎的Carpenters Workshop Gallery中，舉辦名為《Architectures》的首次個人雕塑展。（翻攝自Carpenters Workshop Gallery官方網站）
藝術家洪子健作品〈LEGO 樂高認證人士〉，用樂高積木拼組成GUCCI經典Sylvie包款的模式，演繹展覽的「複製」主題。（GUCCI提供）
在巴黎路易威登基金會中展出的藝術家Egon Schiele畫作。（LV提供）

藝術與時尚間的議題，是品牌或設計師們累積無形高度，以至於有形價值的必要手段，無論是透過再定義或是新創造，都能為自己梳理出一套符合當今個人主義的獨特觀點，兼顧兩造角度的時尚展覽，更是促使其理念擴散及有機生長的綜合平台。

居於時尚領域中領導者角色的GUCCI，在創意總監Alessandro Michele催生下，於上海余德耀美術館展開他任內第3個跨界藝術展覽《藝術家在此》（The Artist is Present），擔任策展人的義大利藝術家Maurizio Cattelan，這次邀請近30名藝術家針對「複製」議題創作，探討圖像挪用、現實虛幻間的複雜關係。開幕當晚，歌手李宇春、日本演員口健太郎等名人也到場。

設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）最近也選擇暫時放下時尚老佛爺的身分，轉換以藝術家身分在巴黎Carpenters Workshop Gallery舉辦《Architectures》個人首場雕塑展。另外，LOUIS VUITTON背後以推廣藝術為目標的路易威登基金會，即日起也在巴黎展出Egon Schiele與Jean-Michel Basquiat兩位傳奇藝術家作品，並凸顯兩人對當代的深厚影響。

(中國時報)

時尚碰藝術 馮亞敏扮推手 蔡依珊披斗篷 低調奢華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。