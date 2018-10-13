藝術家在此 親密不分家

2018年10月13日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

藝術家Maurizio Cattelan於展覽中名為〈Untitled〉的作品，模仿梵諦岡西斯汀禮拜堂中的著名壁畫。（Maurizio Cattelan提供）

GUCCI創意總監Alessandro Michele現身上海為展覽加持。（GUCCI提供）

卡爾拉格斐於巴黎的Carpenters Workshop Gallery中，舉辦名為《Architectures》的首次個人雕塑展。（翻攝自Carpenters Workshop Gallery官方網站）

藝術家洪子健作品〈LEGO 樂高認證人士〉，用樂高積木拼組成GUCCI經典Sylvie包款的模式，演繹展覽的「複製」主題。（GUCCI提供）

在巴黎路易威登基金會中展出的藝術家Egon Schiele畫作。（LV提供）

藝術與時尚間的議題，是品牌或設計師們累積無形高度，以至於有形價值的必要手段，無論是透過再定義或是新創造，都能為自己梳理出一套符合當今個人主義的獨特觀點，兼顧兩造角度的時尚展覽，更是促使其理念擴散及有機生長的綜合平台。

居於時尚領域中領導者角色的GUCCI，在創意總監Alessandro Michele催生下，於上海余德耀美術館展開他任內第3個跨界藝術展覽《藝術家在此》（The Artist is Present），擔任策展人的義大利藝術家Maurizio Cattelan，這次邀請近30名藝術家針對「複製」議題創作，探討圖像挪用、現實虛幻間的複雜關係。開幕當晚，歌手李宇春、日本演員口健太郎等名人也到場。

設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）最近也選擇暫時放下時尚老佛爺的身分，轉換以藝術家身分在巴黎Carpenters Workshop Gallery舉辦《Architectures》個人首場雕塑展。另外，LOUIS VUITTON背後以推廣藝術為目標的路易威登基金會，即日起也在巴黎展出Egon Schiele與Jean-Michel Basquiat兩位傳奇藝術家作品，並凸顯兩人對當代的深厚影響。

(中國時報)