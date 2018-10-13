蔡依珊披斗篷 低調奢華

2018年10月13日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

Loro Piana Graphic Wear小山羊喀什米爾高領毛衣，5萬8500元。（Loro Piana提供）

內蒙古阿拉善山區的嚴峻環境，造就了稀有的小山羊喀什米爾，Loro Piana也透過與當地牧民合作，將每年僅得2000公斤的頂級羊絨，製成膚感絕佳的珍貴布料。（Loro Piana提供）

陳妍嵐一襲全白造型現身，貼近展覽的純淨主題，穿Loro Piana外套19萬6300元、高領針織毛衣3萬3500元、靴子4萬700元。（蘇蔓攝）

Loro Piana藉Baby Cashmere產品上市10周年之際，在101購物中心都會廣場，舉辦《純淨之丘，臻然極境》展覽，重現內蒙古沙丘景致。（Loro Piana提供）

踏入101購物中心都會廣場，被深淺米色麻花繩股豎立而起的高低地景圍繞，撫摸著末端羊毛傳來的溫暖，體驗Loro Piana打造的大漠景觀。以製作頂級布料聞名的義大利品牌，這次藉著專利面料Baby Cashmere（小山羊喀什米爾）產品上市10周年之際，推出《純淨之丘，臻然極境》展覽，讓消費者有機會親手觸碰這份被寵愛的享受。

每隻小山羊一生只收集30公克

僅產於內蒙古西部阿拉善山區的小山羊喀什米爾，出自當地山羊為對抗嚴峻氣候所衍生出的雙層羊毛結構之底層絨毛，此絨毛極為纖細，直徑約落在13.5微米，比普通成年山羊毛還要再細10％左右。而此種面料之所以珍稀，係因每隻山羊一生中只能在1歲前採集1次，且限於6月期間，當外層披毛自然掉落之時梳理而得，每隻小山羊至多只能收集30公克的絨毛纖維，其稀有及採集過程的困難可見一斑。

身為Loro Piana家族成員之一，身兼現任品牌副總裁的Pier Luigi Loro Piana，於90年代中期即獨具慧眼與牧民合作，投入長達近20年的布料開發過程，終在10年前將每年可採得的2000公斤小山羊喀什米爾製成頂級面料，體現品牌忠於發掘優質原材料的完美主義。

限量女裝 101專賣店獨賣

為慶祝小山羊喀什米爾產品上市10周年，Loro Piana特藉此里程碑推出全新限量女裝系列，以白色為基調的3款針織單品，運用經典款麻花織法設計，即日起於品牌101專賣店獨賣。昨（12日）晚，品牌亦配合展覽舉辦開幕酒會，吸引包含蔡依珊、陳妍嵐、董若彤等人到場參與。

(中國時報)