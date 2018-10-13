旅行找靈感 漫遊遇奢華

2018年10月13日 01:16 中國時報 陳張眾 報導

Berluti與Ferrari攜手推出聯名系列，並以跑車內裝細節為靈感，碳纖維插片鞋底、紅色飾邊與限量系列鞋墊，自細節出發重申流暢的義式美學。（Berluti提供）

MOYNAT Mosaique皮革鑲嵌飛機系列小型萬用手拿包（由左至右）3萬2500元、大型萬用手拿包5萬900元、拉鍊短夾3萬8400元。（MOYNAT提供）

LV結合經典Monogram印花與太空元素，為摩登旅人推出全新Monogram Galaxy系列。（LV提供）

法國品牌MOYNAT採用擅長的Mosaique皮革鑲嵌工藝，反映歷史中人們旅行移動的演進。（MOYNAT提供）

Berluti × Ferrari獨家尊屬限量系列鞋款，切爾西靴（由左至右）7萬4500元、樂福鞋6萬2000元、牛津鞋6萬2000元。（Berluti提供）

不管是要找尋最好的原物料，或是伴隨旅行方式、工具而衍生的創意，追尋極致不僅是品牌開始旅行的原因，同時還賦予漫遊另一層奢華內涵。

與旅行有著深厚關係的LOUIS VUITTON（簡稱LV），即跳脫傳統思維，秋冬以全新Monogram Galaxy系列展開太空旅程。取材自無垠太空的星空圖案，疊加於印有Monogram圖騰的代表性帆布之上，營造出融合經典與未來感的新代風格。

系列中囊括從太空員裝備中獲得靈感的Alpha後背包、彎月造型Alpha Hobo單肩包及熱門款Keepall旅行袋、Horizon旅行箱等單品，將於11月2日在台上市。

同樣自旅行箱包出身的法國品牌MOYNAT，則採用擅長的Mosaique皮革鑲嵌工藝，反映出歷史中人們旅行移動的演進，接續即將要停產的火車、汽車圖騰，2018請出復古飛機擔任主角，詮釋禁得起時間考驗品牌信念。

包含男人對速度渴望的法拉利Ferrari，也成為許多品牌對紳士生活想像的破口，製鞋起家的法國品牌Berluti與其合作推出「Ferrari限量系列」。樂福鞋、牛津鞋和切爾西靴等3種鞋型，均加入自Ferrari新款Monza SP1和Monza SP2跑車內裝中發想的設計細節，兩造更攜手研發出與超跑使用相同材質的碳纖維插片鞋底，以提升駕駛時的舒適度，鞋跟躍馬標誌和紅色飾邊，亦重申流暢摩登的義式美學。

(中國時報)