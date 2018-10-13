快時尚衰退 精品揚眉吐氣

2018年10月13日 01:17 中國時報 陶福媛 報導

GUCCI品牌價值快速增長，歸功設計風格迎合千禧世代的時尚品味，圖為剛結束在巴黎的春夏時尚秀謝幕。（CFP）

英國Interbrand調查公司公布年度品牌價值排行榜，NIKE仍是時尚龍頭，路易威登（LOUIS VUITTON）則再度蟬聯精品界榜首，從未公開財務狀況的香奈兒（CHANEL）今年首度躋身百大，一進榜就高居精品界亞軍，至於品牌價值成長最快速的則是GUCCI，比去年成長30％，表現亮麗。

香奈兒首度進榜 傲視群雄

一掃昔日大陸打奢、恐怖攻擊的陰霾，今年精品業的品牌價值成長幅度高達42％，比起零售業、電子業和運動用品的表現還要亮麗。

而在眾多精品當中，以GUCCI的品牌價值大幅成長30％最為突出，其次則是LV，成為23％。香奈兒過去因財務狀況未公開，一直未能進榜，今年終於被Interbrand納入評比，而且一進榜就高居精品界第2。

Interbrand分析精品大幅躍進的關鍵是「年輕化」，GUCCI創意總監米開理（Alessandro Michele）透過設計與年輕人溝通，迎合千禧世代的時尚品味。LV最近邀請街頭潮牌大師Virgil Abloh擔任男裝創意總監，為品牌帶來年輕新氣象，是成功的主因。

LV年輕化 擁抱新氣象

先前橫掃千軍、把精品打得落花流水的「快時尚」ZARA、H&M，出現嚴重衰退的現象，尤其是H&M的品牌價值更是連續兩年以兩位數字嚴重縮水，今年更大幅下滑18％，ZARA的品牌價值今年也下滑了5％。

綜觀整個時尚產業，NIKE挾著零售通路的優勢以301億美金拿下時尚龍頭寶座，品牌價值穩定成長，比去年成長11％，adidas則比去年成長17％，同樣也是表現不俗。

(中國時報)