老蕭站台 主題店快閃試水溫

2018年10月13日 01:17 中國時報 陳張眾 報導

「BURBERRY CONSERVATORY」期間限定店獨賣Belt Bag包款，小型手袋7萬9000元、中型手袋價格店洽。（BURBERRY提供）

MONCLER GENIUS天才快閃店獨賣的YELLOW系列，其中包含腰包、T恤、羽絨衣等多種單品。（MONCLER提供）

歌王蕭敬騰身著一襲8 MONCLER PALM ANGELS系列，為品牌香港快閃店開幕站台。（MONCLER提供）

在全球都會區寸土寸金的現況下，採游擊形式開設的期間快閃店，成了各大精品試水溫、省成本的妙招。除了忠實粉絲外，為了能夠接觸更多過路客，眾品牌無不發揮超高想像力，將有限空間內與主題緊密結合，端出有別於以往的購物體驗。

「羽絨之王」MONCLER於年初推出的GENIUS天才企劃，正是為了打破傳統時尚既定零售模式所玩出的創意，延續「一屋，眾聲」概念，每個月均推出由不同設計師為品牌打造的特殊系列。繼於紐約和東京的天才大樓開張後，香港與澳門也將其精神濃縮於甫開幕的期間限定店中，並自即日起至10月17日展售最新推出的8 MONCLER PALM ANGELS系列及快閃店獨賣之YELLOW系列，還邀請到歌王蕭敬騰與新生代演員官鴻分別為兩地站台，令盛事更添話題。

已改朝換代的BURBERRY，則以主打Belt Bag包款為主題，開出名為「BURBERRY CONSERVATORY」的期間限定店，且將於10月17日起進駐微風信義。採用「英式溫室」為靈感的空間中，擺放擁有彩虹騎士刺繡圖騰或可自由組合皮帶樣式的17款限定Belt Bag，凸顯品牌強調之個人主義。而BREEZE COUTURE微風精品自今秋起正式代理的MM6 Maison Margiela，即日起至11月15日也同樣在主場微風信義開起快閃概念店，宣揚品牌簡約又不按牌理出牌的獨特風格。

(中國時報)