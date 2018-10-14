一方連夜秀公文 一方製表反擊！深澳誰拍板 政院槓新北

2018年10月14日 04:10 中國時報 鄭舲 、 葉德正 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳電廠大事紀

行政院長賴清德宣布停建深澳電廠，引爆政院與新北市政府間戰火。新北市府質疑深澳電廠案從計畫核定、環評通過、公告，到編列預算，都是蘇貞昌任行政院長時政策，行政院則連夜搬出公文，指2010年朱立倫任行政院副院長時，就「深澳電廠更新計畫」編列3.8億經費。政院兩度回擊，新北不甘示弱，互指對方錯誤。

政策反覆綠委促道歉 賴揆動怒

深澳電廠宣布停建，綠委劉建國12日質詢時，要求賴清德為政策反覆道歉，但賴動怒回應，「我可去檢討朱立倫市長嗎？」強調深澳電廠是朱任行政院副院長期間拍板。

對此，新北市府12日下午發新聞稿，要求賴清德慎查公文，強調深澳電廠更新擴建計畫，即拆舊廠、蓋新廠，是2005年民進黨執政期間由行政院會通過；2006年通過環評，當時行政院長是蘇貞昌。

政院指朱核定3.8億 勿混淆視聽

面對新北質疑，政院12日深夜再公布當年會議記錄，指2010年3月31日朱立倫當行政院副院長時，在「行政院節能減碳委員會議」裁示，「目前台電已提報之火力電廠汰舊換新計畫，請經建會儘速審議，並協調相關部會解決遭遇問題。」

行政院稱，台電在這次會議簡報把深澳、林口、大林及通霄電廠，都列「進行中之屆齡汰舊換新計畫」，但新北市府指深澳電廠不在討論範圍「是混淆視聽。」並稱2010年朱當副院長時，深澳電廠更新計畫編3.8億經費，2011、12年續編2.2億及5.2億經費，「都是網路公開資訊，新北市府選擇性誤導大眾，是不對的行為。」

新北稱蘇任內過環評 別再誤導

對政院連夜秀公文，新北市府昨上午製表「深澳電廠大事紀」回擊，佐證蘇貞昌2006年行政院長任內通過環評，並編列為期9年共11.8億元預算，怎算到朱立倫頭上？朱立倫說，當初核定與重啟都是民進黨執政，賴應說出全部事實，翻來覆去難怪民眾反感。

新北市府發言人張其強表示，深澳電廠2007年9月30日除役即停止發電待拆除，2010年3月朱立倫任行政院副院長時期，主持「節能減碳推動委員會」，當時深澳電廠已不發電，台電報告減少碳排放成效，為計算碳排放量，當然將停止發電的深澳電廠列入。

張其強說，台電2010年2月新聞稿第一句就是「深澳發電廠舊有發電機組已於96年（即2007年）停機」，行政院不要一錯再錯、誤導社會大眾，政府能源政策有永續性、整體性思考，對全國民眾負責。

不過面對互槓的「11.8億」確實是蘇貞昌任院長時已編列，政院發言人Kolas Yotaka未多回應僅說，相關問題要問經濟部，他們會有詳細資料。

(中國時報)