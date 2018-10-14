獨家》台電擬推新版四孔插座！110V→220V 世紀改壓大工程

台電估計，如全國家戶都改壓220V，光線損每年可省10億度電，用戶端有馬達線圈電器可省電20至30％。圖為消費者選購省電家電。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

沉寂已久的「世紀改壓」工程有機會重啟！台灣一般家庭插座都是110V（伏特），過去曾研究升壓成國際主流220V，但電器汰換過大而放棄。不過因改壓可節能，台電一直未放棄，近日獲學者提出新構想後，擬重推「溫和版改壓」。先要求未來新建大樓一律以220V配電，並配置同時可用110V與220V插頭的「四孔插座」，減少衝擊力，預計年底前向經濟部提案爭取修法。

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出國的人都知，許多國家電壓都採220V，過去台電曾研究「全面改壓」，但因太多家電設備要更換無疾而終。目前家庭只有冷氣機因耗電量大，安裝多使用220V。

溫和版改壓 新建大樓先推行

但這瓶頸，在台科大電機系教授陳在相今年提出「無縫無痛」技術改壓構想後獲突破。台電副總王耀庭說，方式就是在現有110V三孔(兩孔)插座，再增設一條線路，讓兩條火線相反產生正弦波，提供220V電壓。同時配合牆壁改四孔插座，就可讓110V與220V電器插頭分別使用，不會強迫住戶換電器。

王耀庭說，這方式只要接線改一改，沒技術困難，具可行性，且先從新大樓推動，難度比全面更換低很多。而電壓越大，電流越小，改壓後就可節省家庭端線損75％。台電估計，如全國家戶都改，光線損每年就可省下10億度電。至於用戶電器節能，陳在相說，因效率提高，用戶端設備也可省電，雖有的省不多，但有馬達線圈電器可省電20至30％。

光家庭端線損 年省10億度電

不過要強制新大樓採220V四孔插座配置，需修改《屋內線路裝置規則》，王耀庭強調，這須報請能源局同意才能做，台電預計年底前利用815停電事故調查小組會議上，向經濟部提出。至於舊大樓，只能利用重新裝修機會再更換配線。

對此世紀工程，主管機關能源局副局長李君禮回應，如台電有好技術提出，當然可討論。不過畢竟改變巨大，110V誤插220V電壓也有安全問題，得看其提出改壓技術再做整體討論。

(中國時報)

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