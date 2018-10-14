深澳電廠髮夾彎 又是前朝的錯！新聞透視－蔡政府只會卸責 票太多了

2018年10月14日 04:10 中國時報 鄭 舲

深澳電廠從今年3月環差通過，到10月5日行政院長賴清德鬆口有條件停建，再到12日宣布停建，讓吵了大半年的深澳議題暫時劃下句點，想不到後續又引發「深澳是誰核定」的口水戰。民進黨政府的政策變臉如翻書，一再把責任推給前朝馬政府，如此不懂深切檢討、只會卸責的政府，恐將在年底選舉得到教訓。

政策變臉如翻書 都因選舉

賴清德在觀塘案決議前，拋出若觀塘第三天然氣接收站順利興建，政院可以評估停建深澳電廠的可能性。觀塘案通過環評不到1周，賴清德就宣布停建深澳，間接顯示行政院早就開始評估停建深澳，並非突然轉彎。

但在3月深澳電廠環差通過時，賴清德還提出「乾淨的煤」為深澳護航，之後經濟部及賴清德也一再強調深澳電廠不能不建，否則北部電力會有缺口。如今政策大轉彎宣布停建，難免遭質疑，就是為了挽救民進黨新北市長候選人蘇貞昌的低迷選情。

只要民眾反彈 就歸咎前朝

深澳電廠停建固然有助減少空汙因子，但賴清德在面對自家立委質疑時，卻又犯了民進黨政府「愛卸責」的老毛病，堅持深澳電廠的核定是在馬政府時代，由時任行政院副院長的朱立倫核定。言下之意，深澳爭議是前朝的問題，與他無關。

不只深澳爭議，民進黨上任以來推動的政策，只要一引起民眾反彈，就要扯到前朝。就如用來交換深澳的觀塘藻礁，賴清德也一再強調，觀塘案在國民黨執政時期就開始規畫，民進黨政府只是延續前朝政策。

又或是年金改革爭議，總統蔡英文在力挺改革時，不忘「酸一下」前任總統馬英九，稱「了解馬處理年改為何猶豫」，實則在指責前朝不處理年金問題、不敢改革，等於把年改引起的社會紛爭，歸咎於前朝。

謙卑成空言 民眾會給教訓

蔡英文上任時，要求執政黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但執政2年的政府卻不見謙卑、不懂自省，看不見自己持續下探的民調，只一味將過錯推給別人。年底地方大選近在眼前，民眾眼睛雪亮，民進黨若持續自我感覺良好，在選舉中絕對討不到便宜。

(中國時報)