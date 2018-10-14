柯：為何過一晚上 電就夠了！侯炮轟政治算計 籲政府做3件事

2018年10月14日 04:10 中國時報 張潼 、 李怡萱 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德表態停止興建深澳燃煤電廠，但也引發「選舉考量」質疑。台北市長柯文哲13日被問及對此事看法，直言很驚訝，應該解釋清楚「為什麼過一個晚上突然電就夠了？」國民黨新北市長參選人侯友宜更重炮抨擊這是政治算計，並呼籲中央做到廢止環評審查報告、行政院正式公告、立法院正式決議3件事，人民才會相信執政黨真的停建深澳燃煤電廠。

柯文哲表示，他不曉得停建深澳燃煤電廠是不是選舉考量，但電廠還是科學題目，應該要用數字來回答，「為什麼過一個晚上突然認為電夠了？怎麼評估的？」他坦言，自己跟媒體一樣驚訝，因為周四晚上經濟部才發文替深澳辯論，結果周五就轉彎，「可見決策權是在少數人手中」。

媒體追問，市府內部評估，大台北用電夠嗎？柯文哲說，為了這個問題，曾找來英國駐台代表，因為全世界GDP成長但平均用電下降的只有英國，但那是牽涉到產業的轉變。他直言，用電是供需，「台灣能源政策或經濟發展政策要急轉彎還是怎樣？」不然，政府應解釋為什麼過一個晚上突然電夠了，否則他跟大家一樣，「全都一頭霧水」。

在深澳燃煤電廠議題上頻與民進黨交鋒的侯友宜則批評，「執政黨這種算計的方式，大家應該看得很清楚」，但他同時也擔心停建電廠只是賴清德在立法院備詢時的回應，「是否選前說停建、選後卻仍要興建，要繼續監督」。

侯友宜呼籲，政府應該先廢止環評審查報告，並經行政院正式公告，最後再由立法院做出「未來不會建深澳燃煤電廠」決議，要先做到這3件事，人民才會相信執政黨是真的停建深澳燃煤電廠。至於對手蘇貞昌要求他「不要消費深澳議題」，侯也反擊說，燃煤電廠破壞生態、影響市民健康，蘇自己在選舉過程都不說清楚立場，想當首長卻沒有辦法守護市民健康，「怎麼去談城市治理？」

(中國時報)