藍質疑能源政策 變選戰策略

2018年10月14日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

針對行政院長賴清德將重啟深澳電廠的責任推給馬政府，國民黨立委、桃園市長候選人陳學聖痛批，民進黨只會推卸責任，罔顧自己早已完全執政。

陳學聖指出，新北市政府已發表聲明，強調深澳電廠案從通過行政院會到完成環評，都在蘇貞昌擔任行政院長任內，不應栽贓給朱立倫。民進黨為了救蘇貞昌的選情，可以不擇手段介入環評，這種破壞國家體制是很嚴重的，以後大家都不相信國家體制和環評了。

陳學聖痛批，民進黨在許多議題上都是一貫推卸責任，不只深澳電廠，觀塘案也推到馬英九頭上，但馬英九說過當初國民黨政府的計畫不會破壞到藻礁，且會有更嚴格的環評。

陳學聖質疑，民進黨最愛用的招就是把責任推給前朝、推給大陸、推給假新聞，自己都沒有責任，然而民進黨都已經全面執政，行政立法一把抓了，還有甚麼事做不了？

國民黨立委曾銘宗也痛批賴清德說這種話，是標準的不負責任的政治人物，一心就只想選舉。

曾銘宗指出，深澳電廠封存已久，是去年3月民進黨政府的經濟部重提要重新擴建深澳電廠，今年3月環評強行通過。

曾銘宗說，賴清德過去講深澳電廠不建北部一定會缺電，結果10月5日卻拋出觀塘第三天然氣接受站環評過了，深澳可不蓋，公然介入環評審查。8號環評過關，12號就宣布深澳停建，短短一周，決策髮夾彎太快，沒經過審慎評估，又公然介入環評，決策之草率，令人嘆為觀止。這純粹是把能源政策拿來選舉操作，做政治詐騙。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭也在臉書發文說，回憶起民進黨從陳水扁政府時代對於核四的反覆態度，聯想到如今的深澳，質疑這到底是能源政策，還是一時的選戰策略？

葉毓蘭說，反覆無常的政黨與詐騙集團無異，警告民眾在9合1選舉後，隨時準備政府會宣布恢復興建深澳。

(中國時報)