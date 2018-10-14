增學術環委 提高法定出席人數

2018年10月14日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

環團與工商團體相關主張差異表

從今年兩次重大環評案件「深澳案」、「觀塘案」可看出現行環評制度的缺失，其中最明顯的就是官派環評委員人數，足以影響環評結果。環境法律人協會理事長張譽尹建議修法把環委人數增加到28人，即學者專家21人、官派環委7人，並將環評大會法定出席人數提高到3分之2、即18人，即使訴諸表決，官派環委的影響力也會大幅下降。

現行環評委員共21人，官派環委7人、學術環委14人，法定出席人數只要過半即可開會。而從深澳案最後表決9比8，觀塘案出席人數10人（有3位學術環委迴避，法定人數降低），投票結果7票贊成、2票空白棄權，都可發現官派環委就是這兩個環評案通過的關鍵。

環保團體台灣蠻野心足協會專職律師蔡雅瀅表示，官派環委是機關代表，依法可以由他人代替出席，學術環委代表的是各自的專業領域，旁人無法替代，如果有要事無法與會就只好缺席了。因此官派環委7席全到，再加上3、4位學術環委出席就可開會，投票時也會占上風。

蔡雅瀅感慨，依照環評制度的設計，官派環委應該要依據各自部會的執掌，減輕開發案對於環境的衝擊，但最後卻成了投票部隊，專門為政策護航。

張譽尹說，如果把學術環委人數擴充1倍，且法定開會人數拉高到18人，屆時學術、官派比例至少是11比7，投票時官派「投票部隊」的影響力也就下降很多。至於增加的7席學術環委，可以擴大至其他的專業領域，使環評結論更加周延，更符合實際需求。

上述這些變革都需要透過修正《環境影響評估法》來達成，環保署的草案已送進行政院。但據張譽尹的了解，工總、商總認為官派環委人數應提高至2分之1，與環團的主張背道而馳，將來草案出行政院後還不知會變成什麼樣子，令人憂心。

(中國時報)