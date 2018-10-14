老舊環評退場 減少爭議

2018年10月14日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

深澳案與觀塘案都是12至19年前通過的環評案，期間並未實際施工，但最初的環評結論效力卻一直存在，要動工時只要補辦較簡單的環差或環現差審查，即可全面動工。環保團體建議修改《環評法》，建立退場機制，讓老舊的環評結論失效，以全新的開發案重新進入環評程序。由於現行的各項檢驗標準比以前嚴格，要再通過環評考驗就比較困難，就可擋下爭議開發案。

環境法律人協會理事長張譽尹律師表示，何謂老舊環評案？環團的主張是以7年為期，超過後原本的環評結論便失效。環保署則認為以10年為宜，工商團體主張應維持原來的規定，環評通過後就永遠有效，隨時可以動工。

一件開發案通過環評後卻久久不開工、不生產，只要3年內曾有動工紀錄，補辦環差（深澳案）即可。也就是將變更的部分與原計畫做比較，由於科技進步，新案對環境的影響自然比舊案小，也容易通過，這是新案與舊案做比較的概念。

如果都沒動工就要補辦環現差，這是一種環境與環境做比較的概念，也就是環境已經有變遷，必須以當前的環境、重新檢視過去通過的環評結論是否合適？通過的難度要比環差案稍高。張譽尹說，一件開發案通過後應該馬上動工、生產，時間太久環境必然有變化，必須建立老舊環評案退場機制，才不致造成困擾。

此外，環團認為，環評制度無法正常運作最大的關鍵還是政治力介入，扭曲了環評審查的專業度。像深澳案當初硬是以1票之差通過環差審查，半年多來各級機關不斷為深澳電廠護航，殊不知日前賴揆一句話就宣告停建。觀塘案贊成的學術環委僅有1人，絕大多數缺席抵制，卻被拿來當犧牲打，代替深澳廠。光是這兩件案子，就足夠讓環評的公信力降到冰點，讓民眾不再相信環評。

(中國時報)