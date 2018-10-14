綠組軍師聯盟 下地方救選情

2018年10月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民主學院副主任邱世元（本報資料照片）

祕書長洪耀福 （本報資料照片）

發言人林琮盛 （本報資料照片）

年底9合1選戰，是身兼黨主席的蔡英文總統，執政後第一場考試。民進黨中央從一級主管到黨工，已撒出約3、40人到各縣市進駐「惡補」搶救選情，而這些人平時不結盟，如今橫跨派系集結；黨政人士形容，「我們這算是黨中央成立的『軍師聯盟』」。

黨中央救兵 橫跨各派系

選戰倒數，民進黨各縣長選情呈現「該穩的不穩」狀況，黨中央從幾個月前已開始陸續派出「軍師聯盟」到各縣市，分為「督導」和「進駐」，有的更直接當起發言人或競選總部高階幹部。至於選對會兩位召集人林錫耀、陳明文等幹部，則扮演決策、下軍令等角色。

文宣或決策 依選將需求

洪耀福說，目前民進黨中央到各縣市協助約有3、40人，候選人需求包括文宣、辦活動或組織，都根據候選人的需求，例如民調中心副主任黃嘉光是嘉義人，又是宣傳人才，就到嘉義市協助不擅長包裝的涂醒哲；副祕書長徐佳青在彰化的角色屬於整合型，可幫魏明谷資源整合；民主學院副主任邱世元在宜蘭協助陳歐珀組織戰；媒體出身的發言人林琮盛則到花蓮協助文宣較弱的候選人劉曉玫。

彰嘉高東 操盤老手進駐

與魏明谷「症頭」差不多的涂醒哲有「白目市長」之稱。黃嘉光說，照理說會有2個組織團隊，分別是市政團隊和競選團隊，涂因為市政團隊成員流動性高，及政績浮現時間晚而得分少，現在競總的新聞和文宣則完全靠黨中央派下來的人負責，並主打「認識的人多比較重要？還是做好事情比較重要？」

而涂醒哲是823大淹水中，民進黨難得沒有受到波及，反而凸顯政績的連任市長，因此「嘉義市不淹水的好市長」則成為活廣告。

彰化選情是民進黨的重中之重，數月前就重兵部署，先是彰化人的洪耀福5月出手整合，6月再派和魏明谷同屬新系的徐佳青進駐，強勢接手文宣。徐佳青曾說，她問過魏明谷為何不加強政績宣傳？魏竟答「只要認真做事，民眾自然就會感覺得到。」新系操盤老手利錦祥8月初回鍋入陣，與徐佳青銜小英之命坐鎮，再加上兩人擔任與地方的潤滑劑後，才讓魏的選情回穩。

至於英系的高雄市長候選人陳其邁則向英系要角搬救兵；選情追到肉搏的另一位英系台東縣長候選人劉櫂豪也向英系要人，英系也派大軍師從台北趕往獻策。

(中國時報)