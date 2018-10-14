不受黨制約 國民黨選將殺出血路

2018年10月14日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

年底大選逐漸白熱化，但欠缺糧草的國民黨中央，根本難以「施展拳腳」，能使力的空間有限，「弱幹強枝」的情況與過去大相逕庭。國民黨組發會主委李庭華認為，地方選舉節奏是由下往上，但他也坦言，即便重新執政，黨產也回不來了，黨中央與候選人必須磨合出新的合作模式。

因應縣市長選戰，國民黨初期除了協助各縣市黨部重新建制近4萬個小組長，並以舉辦基層米粉會、茶湯會，先從基層凝聚、扎根開始，擴大爭取中間游離選票。隨著選戰日漸升溫，黨中央也依往例，成立所謂「PK小組」、「中央助選團」，最後集中火力規畫幾場大型造勢活動。

不過這樣的規畫並未得到候選人的青睞，各參選人都自己去找天王助選，或者各自串連、相互拉抬，由幾位包括新北的侯友宜等明星級參選人扮領頭羊，成功帶起國民黨氣勢。

今天藍營在台中市將舉辦兩場大型造勢活動，包括市長候選人盧秀燕競選總部成立大會和決戰中台灣誓軍晚會，就完全由盧總部操刀；在強調「團結」的主軸上，盧秀燕就自己去「盧」幾位大老，硬是把行程作調整，除了馬、王、吳、朱、洪等，一段時間王不見王的前後任台中縣市長，胡志強、廖了以、陳庚金都將同台相挺。

南部823大水後，國民黨官方臉書貼出一份「淹水怪誰」文宣，猛攻民進黨在南部長期執政，等於「長期衰敗+長期淹水」，此舉卻湧進逾3000則留言，網路一陣撻伐聲浪，反批國民黨是在幸災樂禍，為此，高雄市長參選人韓國瑜陣營還向黨中央「拜託」文宣下架。

韓國瑜靠自己的特殊行銷，凸顯個人特質與風格，加上在綠營挖根甚深的高雄市，因此選舉策略都「走自己的路」，黨主席吳敦義高雄走得非常勤，但與韓多是「分進合擊」。也因為沒拿黨中央太多的資源，因此才敢和黨中央「大聲」。

相較過去扮演仲裁者與資源分配角色的國民黨中央，此次選舉角色更顯「弱化」；過去要人有人、要錢有錢，強勢統籌甚至統包各縣市文宣，還可以下指導棋的時代不再。

李哲華不諱言，很多過去能幫候選人的地方如今都做不到，而黨提名人也能體認現實，都保證會自籌糧草；黨中央主要在於協調的功能，充當候選人與地方黨部、派系與各社團的整合平台，讓戰力可以極大化。鑑於沒黨產將成為常態，年底選舉黨中央與候選人的運作新模式，也會適用2020總統、立委選舉。

(中國時報)