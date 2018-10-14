學者：黨中央弱化 不見得是壞事

2018年10月14日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨產遭黨產會大量查封後，導致國民黨中央在本次選舉難以給予候選人太多奧援。政治學者指出，國民黨需要重視年輕人和網路，並且讓能抓住潮流議題又有個人魅力的人出頭，才比較能有未來。

文化大學政治系特聘講座教授陳一新指出，國民黨過去家大業大、經常能給予黨籍候選人較多奧援，如今沒錢了，黨中央要負責籌款，黨主席吳敦義每個月要籌3千萬才能發薪水並支付各種開銷。以前國民黨比較不重視年輕人，如今有所改變。未來國民黨的轉型，年輕人會越來越重要，包括吳主席任內辦活水營，已辦了6期，第7期籌畫中，每期有5、60人，不限黨員，當中有些人有些要選市議員或里長。

陳一新指出，在選舉中，黨主席有義務扛起選戰勝敗之責。國民黨也需要反省，更新改革，因為民意如流水，這次選舉可能大家對國民黨不錯，但如果下次選舉前民進黨有所改變，搞不好民意又倒向民進黨那邊了。

此外，網路時代，國民黨也要擁抱網路，要讓負責的人有更多發揮空間，不要事事要求層層上報，要當機立斷，否則會回應太慢。

中山大學政治系教授廖達琪則說，沒有資源後可明顯看到國民黨中央輔選弱化，提名的人包括國民黨嘉義市長候選人黃敏惠、澎湖縣長候選人賴峰偉等，多半是原本地方派系，就地就有自己的勢力，形成地方諸侯把持一片天，未來誰在選舉中稱霸，誰在黨內聲音就大，因為黨中央不像過去具備提供資源的能力，甚至連傳統樁腳組織也弱化。

不過廖達琪舉例，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在無法靠黨中央奧援的情況下，有能力自己掌握群眾和潮流，加上個人魅力，反而從不可能變成逼近五五波。因此，黨中央弱化的好處，是讓韓國瑜這類的人有機會出頭，未來國民黨若能出現更多這類型的候選人，相信比較能保留國民黨未來的生機。

(中國時報)