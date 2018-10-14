新聞透視－執政爭議多 軍師再強也難救

2018年10月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋

年底選戰勝下1個多月，民進黨中央的「軍師聯盟」搶救選情，到底能救多少縣市？身兼黨主席的蔡英文總統總是掛在嘴邊的「改革」，是真的民之所欲還是自我感覺良好，將受到檢驗。

套句民進黨祕書長洪耀福的話，「選對會召集人就是要讓對手『著急』的人。」而最後選舉成績如何？從黨中央到選對會，勢必論功行賞或辭職負責。

日前民進黨到宜蘭縣舉行第一場行動中常會，會後洪耀福與媒體茶敘被問到，「祕書長曾說，新北市敗選你會負責，那宜蘭呢？」洪耀福立即「陷害」不在場的林錫耀，笑著說，「林錫耀（因為林是宜蘭人）。」

隨後大家把眼光轉到坐在一旁的陳明文，還沒等記者問，陳明文主動「認領」說，「我嘉義縣！」大家答的輕鬆，但這幾位民進黨內A咖操盤手心知肚明，「這場選戰不好打」。

民進黨年底的選戰不好打除了執政包袱，當年強打環保的綠色執政，今年卻反被環保議題打得遍體鱗傷。今年4、5月蘇貞昌與游錫堃會面時，有記者當場問，侯友宜邀請蘇去深澳電廠會勘，民進黨態度如何？當時就有新北市立委憂心，「侯的做法就是故意要踩你的痛處，操作公投綁大選」；其實這是國民黨操作台中空汙成效不錯，所以才緊咬深澳不放。

但深澳電廠事件燒了那麼久，發現影響新北選情時才趕緊喊停，卻又讓觀塘案通過環評，折損一位社運出身的環保官員，賴揆雖用「肉身」救選情，拿掉侯友宜的「盾牌」，人民卻怎能再相信這個政府，難怪日前黨內A咖立委都忍不住感嘆，「政黨應該多輪替幾次」。

現在，前雲林縣長蘇治芬與尋求連任的雲林縣長李進勇大和解，黨內擔任中評會主委及選對會成員的蘇治芬說，蔡英文總統每周三中常會，都會問她雲林選情；縱然民進黨黨內和解拼圖逐一拼完，就算蔡政府自認做了多項正義的改革，黨中央的「軍師聯盟」投入搶救，但都在這些爭議一來一往間抵銷殆盡。

(中國時報)