扁：綠執政縣市 恐剩5個

2018年10月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁昨透過「新勇哥物語」指出，有選舉專家跟阿扁表示，年底縣市長選舉，民進黨將只剩下5個縣市；民進黨如果看到高雄、台中二都的選情出現重大變化，仍然自我感覺良好，選擇逃避諉過，什麼事都可能發生。

陳水扁透過「新勇哥物語」提到，民進黨祕書長洪耀福日前評估選情時表示，目前綠營執政的桃園、台中、台南、高雄4都，及非直轄市的9個執政縣市，除了宜蘭縣有待努力，其他選情相對穩定。至於藍營執政的新北市及台東縣，現階段已形成55波，最後衝刺有機會搶下。也就是說，勝選目標就是穩住現在13個執政縣市，再搶下新北、台東2個縣市。

對此，陳水扁說，這是洪耀福身為民進黨年底選戰操盤手的肺腑之言，還是違心之論？「好像忘了2018年已經是民進黨在執政。」

扁指出，如果這是為了鼓舞士氣，避免信心崩盤，本無可厚非。但13+2的勝選評估，好像忘了2018年已經是民進黨在執政，時間隧道仍停格在2014年馬英九總統主政下的國民黨政府時期。

扁提到，有選舉專家在年初告訴阿扁，民進黨年底選戰不容樂觀，還比出5根手指頭，阿扁問說是指民進黨將掉5個縣市長？選舉專家說不是掉5個，而是剩下5個。也就是說，現有13個綠色執政縣市，如果掉5個，就是剩下8個；如果掉8個，就是剩下5個。所以年底選戰，最好的情況可能掉5個，最壞則是掉8個，「所以掉或剩5678都有可能！」

扁意有所指地說，「當然不相信民進黨會這麼慘，正如不相信2014與2016兩次大選國民黨會輸到脫褲子。」不過話說回來，如果看到高雄、台中二都的選情重大變化，仍然自我感覺良好，選擇逃避諉過，渾然不知喚起支持者的危機意識與憂患意識，什麼事都可能發生。

(中國時報)