柯選總統 要看人民的意思

2018年10月14日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

白綠分手後，台北市長柯文哲進攻總統寶座傳言不斷，加上柯媽曾嗆「若綠營自提，以後互不相欠」，為2020年總統大選增添變數。母子倆13日分別再被問到相關話題，柯媽稱自己支持蔡英文，但仍語帶保留表示，「未來的事情沒人可以決定，那是看人民的意思，不是取決於我們！」柯則低調避談。

柯文哲力拚連任，假日行程跑透透，「第一爸媽」也沒閒著，幫忙兒子跑行程，參加柯P女性後援會舉辦的「秋季樂活養生飲」活動，「第一爸媽」與主持人在台上一搭一唱，成為最佳助選員。柯媽會前受訪時被問到柯文哲選總統一事，隨即求饒說「唉呦，柯P又沒有說要選」，她強調「我自己是支持蔡總統的！」但被問到這是不是也代表柯的想法？柯媽只說：「我的頭腦跟他的又不一樣！」

柯媽還語帶保留表示，柯文哲曾說世事難料，她則覺得現在做好自己就好，未來的事情沒人可以決定，「那是看人民的意思，不是取決於我們！」

第一媽媽稱支持蔡英文

被問到如果柯文哲、蔡英文一同角逐總統的話，柯家人要選誰？柯媽則直呼「哪有可能啦！這是不可能的事！不要問啦！」最後還直接求饒說，柯文哲自己也沒提過，請大家「嘜擱問啊！」

柯媽發言意味深長，媒體昨也二度追問柯文哲對選總統的想法。柯雖重申從以前就沒做這準備，沒設基金會、沒組織或特別計畫，但台灣社會很奇怪，常常在媒體上看到自己的人事或計畫。

柯神回身邊女人有意見

不過，當被問到意見是否和媽媽一致，柯態度卻趨於保留，昨天上午先是表示晚上才要打電話問媽媽，聽她講了什麼，下午又重申要回家打電話問媽媽，還說他身邊的女人包括媽媽、太太甚至祕書，每個都很有意見，但仍沒有把話說死。

(中國時報)