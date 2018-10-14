藍營評估 丁還差7萬票才會贏

2018年10月14日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中13日下午在內湖高工舉辦內湖區後援會成立造勢大會，台北市黨部主委黃呂錦茹致詞時透露，現在丁的民調差台北市長柯文哲3％，全台北還差7萬票才能贏柯，一定要努力。

丁守中13日一口氣跑遍大安區、內湖區、中正區舉辦後援會成立造勢大會，在內湖區造勢大會中，除了國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋現身力挺，另有黃呂錦茹及立委王育敏、李彥秀、台北市議員闕枚莎、吳世正、市議員參選人游淑慧、李明賢等人出席。

黃呂錦茹說，在台北市長選舉方面，丁守中民調還差柯文哲3％，全北市還差7萬票才能贏過柯文哲；內湖區民調尚輸柯文哲2％，在誤差範圍內，「內湖區絕對不要再讓柯文哲玩弄！」

黃呂錦茹會後受訪時也說，丁、柯民調約差3％，為9月底出爐的民調，並以選舉人數216萬、投票率72％等數據估算，兩人約相差7萬票。她也舉例，細部來看，目前像是內湖區輸2％在誤差範圍內，大安區則是勝7％、文山區贏9％，但中正區輸10幾趴，士林、北投區也都輸7％，萬華區、松山區也都還在努力之中。

黃呂錦茹表示，現在針對民調不好的里，都已開始努力，包含所有議員、里長都上緊螺絲，立委全面輔選，區黨部義務職幹部也都積極努力檢討、改進。她又說，目前所做民調，跟2014年連勝文、柯文哲相較，各區輸的比例都有持續縮小，甚至還有超越，且這幾場造勢活動結束後，藍軍還會再集結。

(中國時報)