英賴同台 喊彰化建綠能首都

2018年10月14日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

決戰中台灣、決戰彰化！民進黨中央傾全黨之力下鄉輔選，全台首場競選造勢晚會，13日晚間在鹿港鎮文武廟舉行，蔡英文總統、行政院長賴清德再度合體，為彰化縣長魏明谷站台。今年7度到彰化輔選的蔡英文強調，彰化縣將是台灣未來的綠能首都，支持魏明谷就是支持台灣的能源轉型，呼籲支持者別走回頭路，讓政府這些年的改革努力化為烏有。

倒數40天，戰鼓聲聲催落去，魏明谷選在對手王惠美耕耘多年的鹿港舉辦全縣首場造勢，搶攻地盤意味明顯。民進黨縣黨部動員各鄉鎮市支持者近3000人到場，所有黨公職立委、鄉鎮市長及參選人都到齊。

包括總統府資政姚嘉文與前縣長周清玉夫妻，以及經濟部長沈榮津都上台為魏明谷助選，前縣長翁金珠、前鹿港鎮長呂棟樑也上台。晚間7點24分，魏明谷步入造勢晚會，接著賴清德、蔡英文在8點先後上台，全力推崇魏3年多來的政績。

賴清德表示，台南和鹿港都是古城，每次造訪鹿港都深感親切，最近魏明谷拆除共產廟，受到國際關注和多數國人肯定，這種「對！就做」精神，不怕困難、不怕阻礙的勇氣，他不論是以台南市長或行政院長的角度觀察，魏都做得非常好、有特色；尤其施政規畫、重大交通建設，讓彰北彰南均衡發展。

蔡文強調，大家手中這一票，支持著台灣的能源轉型、彰化的進步，也保護台灣的主權，這票比4年前那票更加重要，是關鍵中的關鍵，絕不能走回頭路，大家要找更多人出來投票，若是不夠認真，讓國民黨再回來，所有努力將化為烏有。

蔡文批評國民黨「以核養綠」都是藉口，其實就只想要核電，並反問過去執政多年，養出過什麼？3年多來魏明谷如此打拚，如今全台灣人民都知道風光大縣在彰化，應再給他4年把綠能產業成功做起來，屆時將有許多高薪工作等著青年返鄉打拚。

(中國時報)