民心當靠山 韓諷民進黨金山銀山

高雄市長選戰教育議題昨天引爆，國民黨韓國瑜表示，教育是他在當選市長後的最大投資。民進黨陳其邁說3年內會解決相關教育難題。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

藍綠高雄市長參選人持續隔空交火，韓國瑜說「民進黨有金山銀山，我只有思變的強大民心做為靠山」；陳其邁則酸韓，洗頭理髮吃消夜談政策，「不是我的風格，做不來」。

高雄市教師職業工會13日邀4位市長參選人發表教育政見，韓、陳2人未同框，先發言的韓國瑜強調，賺錢來挹注教育，只要財政無壓力，教育會是他當選市長後的最大投資，全面提升孩子們的就業力與國際競爭力。

會後媒體詢問民調，韓國瑜說，始終都說這是場五五波的選戰，但大家都不相信，理由無他，對手民進黨是金山銀山，他只有高雄在民進黨執政數十年後，民心思變的強大民心為後盾，要大家拭目以待。

韓國瑜說，最近傳出有人半夜打電話幫他拉票，希望不是真的，也再度呼籲民進黨一起打場理性乾淨的選戰，因為這場選舉已是海內外矚目，藍綠應一起用向上向善的力量，為台灣民主政治史寫下一頁典範。

陳其邁闡述個人教育政策理念時，不忘暗酸韓國瑜的發財說，指如果一直迷信經濟發展只是發財，太過於短視，發財非少數人發財，不論經濟或發財，教育就是最佳經濟政策。

媒體追問是否有最新民調，陳其邁說，民調只是參考，與選民多接觸才是最重要的事，感謝立委同仁在各選區幫忙點、線、面入戶入室輔選。對於農會大老蕭漢俊表態挺韓國瑜，他說，有很多農民朋友及基層農會支持，這些都是平日一起打拚的好朋友，不是為了選舉而交友。

針對韓國瑜選戰打法，陳其邁一臉嚴肅地說，青年就業與經濟發展都是重要議題，無法接受在洗頭、剪頭髮或吃宵夜時談這些，也說網路聲量的事，「我學不來，不是我的風格」。

陳其邁說，選舉是要做自己，不喜歡突然變了一個臉，去譁眾取寵天馬行空，強調自己是南部典型政治人物，務實正直堅定，不會因選舉而改變自己。

(中國時報)

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