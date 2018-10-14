柯笑稱韓國瑜網路聲量 比我高

2018年10月14日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰倒數，有消息傳出，在網路上都擁有高聲量的柯文哲、韓國瑜有機會同框。柯陣營人士透露，原則上柯文哲雖不會替藍營縣市長參選人站台，但「要看綠營接下來的作為而定」，不見得100％不可能。對此，柯13日受訪時表示目前沒計畫，還反問消息哪來的？但他也不諱言，自己有關注google trend（搜尋趨勢），韓目前的網路聲量已經比他還高了。

外界關注韓國瑜是否會在選戰倒數階段與柯文哲合體造勢，有媒體報導，柯幕僚評估，柯文哲仍希望和綠營保持良好關係，因此今年選舉原則上不會替藍營縣市長參選人站台，當然也包括韓國瑜，但這只是目前的原則，距離選舉40天左右，還是要看民進黨相關的選舉作為，「沒有100％一定如何」。換言之，仍為柯韓同框埋下伏筆。

柯文哲昨天被問及會不會到高雄幫韓國瑜站台？他無奈說，前一天晚上比較早回家，看到每一台call in節目都在討論這個，「很奇怪，我都沒有要做什麼事，一下選總統、一下替韓國瑜站台，消息哪來的？」

媒體追問是否沒有為韓國瑜站台的計畫，或是否考慮以「路過」等其他方式和韓碰面，柯文哲仍說，目前沒有這個計畫，「到底誰是『柯陣營』都不曉得？」

即便對於為韓國瑜站台一事不願鬆口，但柯文哲也透露，他近期有在關注韓的網路聲量，從google trend搜尋一下就知道，「韓國瑜現在網路聲量比我還高！」

另外，針對臉書《爆料公社》近來對4萬名網友做的台北市長民調，結果柯文哲獲得78％支持度、藍營丁守中13％、綠營姚文智只有4％。柯昨也被問到對此看法，不料，他脫口說出「差不多啊」，接著才趕快改口不是差不多，是他的網路聲量本來就比較高，如果換做電話民調，數字就不會那麼高了。

(中國時報)