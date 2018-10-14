新大樓先改壓 耗電家電跟進

2018年10月14日 04:10 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

現行國際各國使用電壓表

改壓插座示意圖

為與國際接軌，台電擬提出溫和版改壓工程，讓新建案先配置新四孔綜合插座，同時使用110V(伏特)與220V電器。對此，可能增加興建成本的建商意外不反對，指如果法規修改，就會配合，也能讓外國旅客更加方便。家電廠商也表示如政策確定會配合，可能先從耗電量大的吹風機、開飲機、電冰箱先推220V產品。

旅客福音 建商樂觀其成

目前台灣家家戶戶使用的插座為100~110V，但是國際多數使用220V插座，如果要用國外電器，或是外國旅客來台，都需要轉接頭，對旅客並不方便。可是如果改壓後，新大樓需在每個房間多拉線路，估計成本要多幾十萬元，建商負擔會增加。

對此，麗寶建設副總何昭宏卻不反對，認為如果修法通過，確定新建案要全面配合國際電壓，那對旅客來說是一大福音。「改新插座，對建商來說不是問題」，台電「折衷」設計了110V~220V通用的四孔綜合插座，這對建商來說沒有太大難度。

日勝生副總周惠玉也支持，表示建商一定會依法配合。至於更換新的四孔插座需要重新進行配線和插座的設計，可能會增加多少成本？周惠玉說，根據每個建案戶數不同、客群不同，以及用途上的差異，很難現在就預估出具體數字，不過，這方面的成本在一整個建案中其實占比很小，應該不會增加建商太多負擔。

電器增設切換電壓開關

另在家電部分，台灣松下電器指出，只要政策確定，廠商技術面可以配合沒有問題，成本也不會增加。屆時可能會在家電上增設可切換110V與220V的開關，讓不同需求的消費者買回去自行選擇。

台灣松下估計，屆時業者可能會從耗電量較大的吹風機、開飲機、冰箱等，率先生產符合220V產品，至於刮鬍刀、電風扇這種低耗電量的家電就會慢點推。

周惠玉指出，最近政府與民間都關心用電問題，這個新方向規定可能也是因此而生，過去業界間也傳出有相關討論，不僅不擔心，更樂觀其成。

(中國時報)