電動自行車 交部擬未成年禁騎

交通部擬對民眾騎電動自行車訂定年齡限制。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國內電動自行車亂象叢生，交通部研擬納管，未來除了要領牌照、納保險、強制戴安全帽外，也傳出將限制年齡。路政司長陳文瑞表示，未成年人對交通的觀念不成熟，自我防護意識不足，確實有在研擬一定年齡以下的人不得騎乘電動自行車，年底前將邀相關單位討論。

根據內政部警政署統計，電動自行車在2015年的車禍件數為1067件，造成4死、1526傷；2016年為1166件，導致6死、1658傷；2017年為1508件，造成3死、2163傷。從數字可以看出，電動自行車車禍件數、受傷人數正不斷上升。

交通部已敲定將發牌納管電動自行車，且強制戴安全帽。事實上，相關法規早已於2016年規定，騎乘電動自行車須戴安全帽，但遲遲沒有罰則，警察只能勸導，規定形同虛設，陳文瑞指出，會趕在今年底前提出《道路交通管理處罰條例》草案，將騎乘電動自行車未戴安全帽的罰則納入。

另外交通部也研擬限制騎乘者的年齡，電動自行車外觀與輕型機車相近，時速最高25公里，但改裝後的速度可能快要逼近機車。

專學專家認為，電動自行車的操作和駕駛行為與機車相近，卻沒有被嚴格納管，以至於駕駛觀念不足的國小、國中生都能上路，由於使用者經驗不足或反應不快，且多數人沒有習慣戴安全帽，一經碰撞更容易死傷，成為道路安全死角。

陳文瑞說，針對年齡限制應訂在幾歲，內部尚無定案，各界也有許多討論，年底前將邀相關單位討論。至於騎電動自行車是否需要考照，目前則不在討論範圍內。

(中國時報)

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