南韓全面改壓 耗時27年

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中國時報
／綜合報導

為了提升電力系統的供電效益而推動電壓升高工程，南韓在這方面做得相當成功。早在1963年，南韓政府便開始評估改壓，主要是當時電力供應出現瓶頸，而且家電普及程度並不高，改壓行動相對較容易進行。儘管如此，全面完成改壓也花了26年至27年之久。

根據我政府相關單位的考察報告，截至1966年，南韓電力普及率僅29％（相較於美、日等先進國家可謂相當低），當時南韓家用電力的電壓為100V，南韓當局評估，升壓至220V的供電方式較能符合供電效益。

南韓電力升壓工程於1973年正式啟動，為了工程的順利推行，當局特別制定相關配套措施，包括研擬相關法令、公布100V電器產品汰換方式以及舉辦宣導活動等等。

在改壓過程中，最棘手的問題莫過於如何解決家用電器產品的電壓問題。南韓當局採取階段性禁止生產100V專用電器設備、階段性禁止生產100V/220V兩用電器設備、降壓變壓器的使用、補償100V家用電器等多管齊下方式進行。

對南韓民眾來說，改壓有不便，也有好處。不便方面包括100V電器誤插220V專用插座，導致電器毀壞；高壓電力漏電，易導致火災、觸電等危險。但逾9成南韓家庭表示，升壓好處多多，包括電燈變更亮、洗衣機轉速變更強、電視畫面更清晰；60％家庭稱電費略有下降。

從南韓改壓經驗，可總結成兩點結論，其一、如何說服用戶接受改壓，以及確保改壓期間或其後家電的量、價與安全無虞，是改壓能否付諸執行的共同關鍵；其二、改壓對一個國家而言，長期有很大的正面效益，短期卻有很大壓力，包括宣導、高壓饋線投資以及家電更換等。

目前，除了北美和部分中南美國家，以及零星亞洲（如日本、台灣）、非洲國家和地區外，全世界絕大多數國家皆以220V（或以上）的電壓在供電，日本也計畫實施改壓，台灣應該加把勁，趕上潮流。

(中國時報)

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