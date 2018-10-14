MLB》百勝大對決 紅襪重炮強襲太空人金鐘罩

2018年10月14日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

美聯冠軍賽戰力雷達圖

大聯盟道奇與釀酒人的國聯冠軍賽在台灣時間13日開打，而例行賽合計拿下211勝、平大聯盟紀錄的紅襪vs.太空人，也將於14日上午8時展開7戰4勝的美聯冠軍賽。中時「運動天地」特地整理系列賽4大看點，以饗讀者。

例行賽兩隊搶下211勝

紅襪今年例行賽拿下108勝，尋求衛冕的太空人則獲103勝，雙雙締造隊史新猷，且兩隊合計211勝，也平了2001年水手（116勝）對上洋基（95勝）的聯盟冠軍賽紀錄。

分區系列賽太空人先以3比0「橫掃」了97勝的運動家，紅襪接著以3勝1敗淘汰100勝的死敵洋基，兩支例行賽戰績最佳的隊伍在美聯冠軍賽狹路相逢，僅是1995年外卡實施以來的第3次，真的是「眾望所歸」。

去年助手變今年對手

太空人去年贏得隊史第1座世界大賽冠軍，現任紅襪教頭柯拉也有一枚冠軍戒指，因為他當時可是太空人的板凳教練、總教練辛屈的頭號助手。奪冠後兩人在休息室相擁慶祝的一幕猶似昨日，這回卻要在美聯冠軍賽對決。

「他（柯拉）是一個很棒的教練，教了我很多。」太空人游擊手柯瑞亞說。對於辛屈的戰術，以及太空人這批冠軍班底，柯拉可說再熟悉不過，將是紅襪的優勢之一。

史普林格季後火力旺

純就例行賽的數據來看，太空人的優勢是投手，先發、牛棚的自責分率均為全大聯盟最低，紅襪的優勢則在打擊，但真的是如此嗎？

太空人在分區系列賽「橫掃」先發輪值堅強的印地安人，3戰敲出8轟，「春天哥」史普林格就貢獻3轟，顯然有了去年奪冠的經驗與自信，太空人打線知道該怎麼打季後賽。相較之下，紅襪打線前段的貝茲、傑迪馬丁尼茲、班寧坦迪、波格茲的確很強，後段火力就未必優於太空人。

普萊斯冀望鹹魚翻生

美聯冠軍賽G1將由紅襪王牌左投賽爾對上賽揚獎強投韋藍德，可謂勢均力敵，但柯拉在G2大膽推出普萊斯，被認為是一場豪賭。畢竟這位賽揚獎左投是出了名的「季後賽先發一條蟲」，過去10次先發不但球隊全敗，自責分率也高達6.03。

當然，如果不是對上如「心魔」般的洋基，普萊斯會不會正常一些？還有他的主場表現優於客場，都可能是柯拉的考量。但若押錯寶，太空人整齊的先發、牛棚戰力，恐怕不會給紅襪翻身機會，讓普萊斯成為系列賽最大的「X變數」。

(中國時報)