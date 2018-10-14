MLB》釀酒人近況火熱 道奇陷苦戰

2018年10月14日 04:10 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

國聯冠軍戰正式開打，釀酒人首戰在主場險勝道奇，從季末至今創下12連勝的驚人紀錄。今年正逢釀酒人成軍50周年，他們能否過關斬將，在世界大賽摘下隊史首冠？歷經去年的慘痛失敗，豪門道奇挾著強大陣容捲土重來，這個系列賽被認為是五五波對決，即使打到第7戰也不令人意外。

道奇王牌左投柯蕭首戰失利，不過陣中還有柳賢振、菜鳥強投伯勒、老將里奇希爾，還有前田健太這種先發牛棚兩用的投手，深度相當夠。釀酒人缺乏強力先發投手，但他們前一輪橫掃洛磯，3場只失2分，有兩場完封，可見壓制力仍然很強。只是若戰線拉長，道奇在投手方面較具優勢。

進攻方面，釀酒人擁有國聯第一戰將葉利奇，他本季差點摘下打擊3冠王，是MVP頭號熱門。還有曾幫皇家奪冠的肯恩，他今年與葉利奇的打擊率都是生涯最高。然而道奇打線戰將如雲，單季8人達到20轟，例行賽235支全壘打高居國聯之冠，還有從金鶯「租」來的猛將馬恰多，整體火力恐怕仍在釀酒人之上。

綜合來說，道奇的陣容優於釀酒人，只是陣容不等於戰力，球員的近況、士氣、教練調度都是重要因素。釀酒人是本季例行賽國聯戰績最佳的球隊，季末一波連勝讓全軍士氣達到頂點，加上擁有主場優勢，很難想像有任何球隊可以輕易擊敗他們。釀酒人從未拿過國聯冠軍，雖然曾在1982年殺入世界大賽，但他們當年仍是美聯球隊，令外界更加關注這支平民球隊與豪門道奇的對決。

(中國時報)