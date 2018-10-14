獅投當關 悍將掄棒力闖

2018年10月14日 04:10 中國時報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

統一獅投手江辰晏本季對富邦悍將繳出4勝1敗、自責分率2.50的成績，是獅隊闖進季後挑戰賽的關鍵之一。（中央社資料照片）

中職季後挑戰賽 統一獅vs.富邦悍將賽程表

中華職棒29年例行賽，統一獅以年度勝率第2之姿闖進季後挑戰賽，以較占優勢的投手戰力敲響戰鼓，至於年度勝率第3的富邦，則有具豐富經驗的旅美軍團應戰，兩軍將在19日點燃戰火，決定誰能搶下最後1張總冠軍賽門票。

本季Lamigo桃猿不但包辦上、下半季冠軍，更有年度勝率第一的佳績，確定可在總冠軍戰先收下1勝優勢。年度勝率第2的富邦則將與統一進行5戰3勝制的季後挑戰賽，爭取最後1席總冠軍戰位置。

投手威猛 統一就怕傷兵

統一本季對富邦擁有26勝14敗優勢，先發投手羅里奇、瑞安、江辰晏、施子謙都有亮眼表現，其中江辰晏本季更是專剋富邦，繳出4勝1敗、自責分率2.50的數據。統一投手戰力充足，打線也有亮點人物，本季吳桀睿對富邦打擊率來到3成92，面對富邦王牌投手羅力，打擊率更來到超高的5成17。

不過下半季吳桀睿與蘇智傑、鄧志偉等主力均因傷缺戰，除鄧志偉的膝傷較為嚴重，蘇智傑與吳桀睿都已開始訓練，傷兵能否及時歸隊做出貢獻，成為統一能否勝出的關鍵因素。

對戰吃虧 富邦要拚打擊

統一投手戰力充足，富邦先發也不差，陣中王牌羅力不但穩居奪三振榜龍頭，更在勝投與自責分率榜上有名，本季對統一5勝4敗、自責分率3.95。勝投王伍鐸對統一僅管只有3勝5敗，但有4場優質先發。

目前除3洋投確定先發，教頭陳連宏表示：「還不確定哪些本土投手會先發，每個人都有機會。」一般預估黃亦志可能出線，他今年對獅2勝0敗、自責分率4.55，是唯一1支他未嘗敗績的球隊。

富邦雖本季對獅14勝26敗略居下風，但下半季火力復甦對戰拿下10勝，球季尾聲打出好氣勢，且與年輕球員當家的獅隊相比，富邦多位主力如高國輝、胡金龍、郭泓志等人不但有旅美經歷，更有豐富大賽經驗，另有刷新新人初登場連續安打場次紀錄的王正棠助威，絕對有機會在高張力的挑戰賽扳回一城。

(中國時報)