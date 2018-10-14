江辰晏、施子謙 要續攤好投

統一獅本土投手江辰晏。(資料照, 黃仲裕攝)

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中國時報
／綜合報導

中職近年大多由外籍球員宰制投手丘，不過本季統一獅本土投手江辰晏、施子謙繳出不輸洋投的表現，不但為自己爭取到固定先發機會，更成為猛獅軍團邁向季後賽的重要戰力。

江辰晏進入中職已第5年，前2季尚能維持勝多於敗的數據，但之後2年表現下滑，大多數時間都在二軍度過，今年重返一軍就擔任獅隊開幕戰先發，6局僅失1責失分讓人驚豔。

不僅如此，江辰晏本季8勝3敗、自責分率2.83，表現優異數據，不但一甩前2季陰霾，今年更堪稱投出生涯年，至今最讓人印象深刻的比賽，莫過於9月23日他對中信兄弟完投9局只被敲1安的比賽。

該役江辰晏直到第9局才被擊出安打，雖與生涯首場無安打比賽擦肩而過，但他整季穩定的表現成為統一闖進季後賽的關鍵助力。

不只江辰晏，23歲的年輕投手施子謙也是獅隊本季亮點投手之一，生涯首個完整球季施子謙就強勢以開季5連勝讓大家認識他，更以新秀之姿站穩先發輪值，本季11勝5敗、自責分率3.80，不但成為本土勝投王，更是呼聲極高的新人王人選之一。

江辰晏、施子謙本季表現贏過不少洋投，讓球迷更期待2人在季後挑戰賽的表現，江辰晏本季對富邦4勝1敗，2.50的對戰自責分率更是統一先發投手的最佳數據。至於施子謙，今年則從富邦身上取得5勝1敗佳績，對戰自責分率3.63，也優於他本季平均數據。

(中國時報)

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