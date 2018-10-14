北極破冰 黃金海路炙手可熱

2018年10月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北極「東北航道」示意圖

隨著地球變暖，冰層消融，各路群雄在北極圈加速爭霸。9月28日，丹麥貨櫃輪「文塔馬士基號」（Venta Maersk）在經過近5星期航程後，載著大量俄羅斯漁獲和南韓電子產品駛抵俄羅斯聖彼得堡，完成了穿越北極「東北航道」（俄稱其中最關鍵航段為北方海路，Northern Sea Route,NSR）的試航，令北極海航道的商業價值越發引人矚目。

4萬噸貨櫃輪 成功試航

東北航道西起挪威北角附近的歐洲西北部，經歐亞大陸和西伯利亞北部沿海，穿過白令海峽到達濱太平洋的海參崴，它是連接東北亞與西北歐的最短海上航線，與經蘇伊士運河的傳統航線相比，大大縮短運輸距離和時間。

8月23日，全球最大貨櫃航運業者丹麥馬士基（Maersk）旗下貨櫃輪「文塔馬士基號」從俄羅斯海參崴出發，9月1日通過白令海峽，正式進入東北航道。9月22日，貨櫃輪靠泊德國不來梅港，28日再駛抵俄羅斯聖彼得堡。貨櫃輪船長200公尺，載重噸達4萬2000噸，此前從未有如此大型的船隻走完東北航道全程。

「文塔馬士基號」由中國遠洋海運集團下的中遠海運重工承造，是其為馬士基建造的7艘3600TEU冰級（具抗冰能力）貨櫃輪的第4艘，專門為冬季以及低於攝氏零下25度的運行環境而設計。「文塔馬士基號」可裝載3600個貨櫃，主要運送冷凍魚類等商品。貨櫃輪在這趟北極航線使用超低硫油為動力，以降低汙染排放。

海上運輸 航程大幅縮短

馬士基指出，他們尚無推出北極航道服務的計畫，畢竟此航道經常結冰，每年僅能在夏季通行3個月（8月至10月）。「文塔馬士基號」航行於東西伯利亞海時，就多少還需借助俄國破冰船開路。而且，這類冰級運輸船的造價普遍高出普通船舶至少一倍，這也是一筆龐大投資。

去年3月，南韓大宇造船將其建造的全球首艘冰級LNG（液化天然氣）運輸船「馬哲睿號」（Christophe de Margerie），交付於俄羅斯航運巨頭現代商船隊集團公司（Sovcomflot）。8月間，該LNG船首度無需在破冰船協助下獨力穿越北方海路，僅花18天半就將挪威天然氣運至南韓，寫下歷史紀錄。

歐亞跨國企業 積極布局

「馬哲睿號」是俄羅斯亞馬爾半島（Yamal）LNG項目的一部分，該項目生產的LNG將經由東北航道運輸至亞洲和西歐。大宇造船為此承造15艘破冰LNG船，每艘造價約3.2億美元。除「馬哲睿號」外，剩餘的14艘新船將在2020年上半年交付。這一項目由俄羅斯天然氣巨頭諾瓦泰克公司（Novatek）主導，合作夥伴包括法國石油業鉅子道達爾（Total）公司和大陸的中石油公司。「馬哲睿號」即取名於道達爾集團已故的前總裁馬哲睿。

隨著全球暖化日益嚴重、融冰加速，科學家預測，2030年有能力穿過1.3公尺厚冰層的冰級貨輪將可暢行於北極航道，屆時北極航道運輸貨物占亞歐貿易的比重將達1/4。最快本世紀中期，北極東北航道在某些時段，甚至可望讓一般貨輪全線通行無阻。

(中國時報)