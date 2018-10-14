極地淨土 格陵蘭冰融翻身

2018年10月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

格陵蘭（Greenland）是全球第一大島嶼，面積達200萬平方公里，人口卻只有約5萬6000人，由於格陵蘭八成位在北極圈內，長年冰封，有人說這是一塊極為貧瘠的土地，也有人說它是人間最後一塊淨土。但如今，隨著北極地區冰融而帶來經濟及戰略價值的提高，格陵蘭也變得搶手起來。

作為丹麥自治區，格陵蘭位在大西洋和北極海間，是歐洲經北極圈到北美的最短路徑，在經貿、礦藏及生態等領域都極具重要性。冷戰時期，由於格陵蘭扼住了從蘇聯北極海港口至大西洋的海路咽喉，成了美軍的戰略要地，在島上設有洲際飛彈預警系統（BMEWS）。而近年大陸屢次表態，希望把一帶一路伸延到北極，建「冰上絲路」，招致美國的忌憚，也帶給了丹麥難題。

先前格陵蘭為了機場擴建問題，陸資企業參加公開競標，就鬧得沸沸揚揚。格陵蘭與丹麥距離遙遠，之間還隔著冰島。當地依賴空中交通補給物資和方便民眾出入，加上近年興起北極圈旅遊，格陵蘭機場成了接收歐美航班的橋頭堡，因此擬擴建3座機場。

大陸近年在格陵蘭投資開採稀土、收購鐵礦，對於機場擴建項目，中國交通建設股份有限公司（CCCC）也有意參與，項目總金額達36億克朗（約新台幣172.7億元），這是頭一次有陸資企業在格陵蘭取得資格，與5家西方企業公開競標。但陸方這一動作引起美國與丹麥的疑慮，認為大陸是覬覦格陵蘭的鈾礦資源，以及前往北極海的通道。

美軍在格陵蘭西北部設有永久空軍基地，部署的第21太空聯隊（21st Space Wing）負責太空監視及追蹤彈道飛彈，加上當地擁有被稱為全球最北端的深水港口，假如美軍或北約組織（NATO）需要在北極圈採取軍事行動，格陵蘭的戰略價值極為重要。

格陵蘭在2009年通過自治法，可隨時宣布獨立，亦有權自行決定基礎建設和經濟問題，而丹麥則在外交及安全政策上握有最終決定權。但這次機場擴建，丹麥雖不想過度介入格陵蘭的事務，然而身為北約成員國，它也得顧慮美國的態度。

最後，格陵蘭政府9月10日與丹麥達成協議，由丹麥出資7億克朗（約新台幣33億元）協助擴建當地機場，原本在最終候選名單的陸資企業則落空。這也顯示，在財政上仍然倚賴丹麥甚深，短期內想獨立根本行不通。格陵蘭執政聯盟就因此出現分歧，獨派政黨Naleraq不滿丹麥政府介入而決定退出聯合政府。

(中國時報)