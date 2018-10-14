陸俄聯手 打造冰上絲路

2018年10月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸北極科考隊員在海冰上進行科學考察。背景為大陸極地破冰科考船「雪龍號」。（新華社）

北極圈內冰原廣袤，人煙稀少，傳統經濟活動以漁獵為主，近幾年極圈旅遊蔚為風潮，尤其是去欣賞如夢似幻的北極光。然而在遠離塵囂之處，有形和無形資源的爭奪戰早已上演多時，近年來隨著冰層消融，北冰洋（亦稱北極海）「新冷戰」更是升溫。大陸雖然不是北極圈國家，但對本地區的興趣與日俱增，在北極議題上爭取「入局」。

大陸今年公布將把「一帶一路」倡議擴大到北極圈，開發全球暖化開通的航道。1月26日，大陸國務院發表首份《中國的北極政策》白皮書，指明大陸在地緣上是「近北極國家」，為北極事務的「重要利益攸關方」，倡導合理利用北極資源，願參與北極航道開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

美國地質調查局（USGS）的統計顯示，北極地區石油儲量900億桶，天然氣儲量1669兆立方英尺，液化天然氣（LNG）儲量為440億桶，這些油氣資源有84％位於離岸地區。北極煤炭儲量占全球1/4，超過1兆噸，且低硫、潔淨、高效；還有大量銅鎳鈽復合礦，以及金、銀、金剛石及鈾、鐵等戰略性礦產。北冰洋漁業資源豐富，每年產量約600萬噸。

大陸的北極白皮書鼓勵企業參與北極資源開發利用的國際合作。美國海事雜誌《海事行政》去年8月援引美國一份智庫報告顯示，大陸在北緯60度以北地區的投資接近900億美元，其中與北極有關的投資項目達21個，超過10億美元。

幾年前，大陸貨輪就開始從大連經由北極航道航行到德國漢堡等歐洲港口。去年10月，大陸極地破冰科考船「雪龍號」首次穿越北極中央航道和首航西北航道，加上2012年首次成功穿越東北航道，「雪龍號」完成了北極三大航道的航行，首次實現環北冰洋考察。

俄羅斯是北極圈內陸地面積最大國家，約60％的土地在北極地區，近來俄國積極開發本國北極地區，包括油氣開採及「北方海路」開發。俄羅斯也利用其地緣優勢，強化軍事活動，三艘核動力破冰船確保軍艦、民用船暢行無阻。今年3月俄國國防部長紹伊古還透露，北方艦隊反潛航空兵飛機首次通過北極飛往美國海岸，為蘇聯時代以來的頭一遭。

近年來，陸俄領導人會面時多次提及開展北極航道合作，共同打造「冰上絲路」，也寄望有助大陸東北與俄國遠東地區的聯動發展，以及促進朝鮮半島、日本乃至歐洲地區的互聯互通與經貿合作，開闢亞歐合作的新捷徑。

陸俄在北極圈合作開發亞馬爾半島（Yamal）LNG工程，已正式投產，有助彌補大陸LNG供應缺口，並替大陸開闢北極航道。

南韓文在寅政府對於參與開拓北極航道，亦躍躍欲試。文在寅政府提出「九橋戰略」，涵蓋天然氣、鐵路、港灣、電力、北極航線、造船、農業、水產、工業園區等九大領域，欲加強與俄羅斯在遠東及北極地區的合作，希望在北極航道的發展中占得先機。在這些方面，北韓的合作不可或缺，由此可見，對於朝鮮半島緊張局勢的緩和，陸俄韓利害與共。

(中國時報)