貿易戰火延燒 台灣必受波及！陸美零和 卜睿哲憂我遭誤擊

2018年10月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

颶風「麥克」12日離開美國本土重返大西洋，但已造成美東南沿岸部分地區慘重災情。圖為一架在佛州卡拉威（Callaway）一處公園展示用的F-15鷹式戰鬥機，被強風吹得機肚朝天。（路透）

美國副總統彭斯日前發表演說批陸挺台，並指現今已是「大國競爭」的新時代，有論者據此認為，美陸關係將陷入「零和」對抗局面。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲撰文警告說，這種情勢未必對台灣有利，若陸美貿易戰一直打下去，台灣也有可能遭「友軍誤擊」（friendly fire）受傷。

大陸台企 恐被美課重稅

卜睿哲現為華府智庫「布魯金斯研究院」東亞政策研究中心資深研究員，他12日在該智庫網站發表專文，從彭斯演說談起，分析美陸競爭對台灣的影響。

文章指出，包括台灣在內有些東亞觀察家認為，美陸關係將步入「你死我活」的零和競爭，而且陸方會蒙受重創。但卜睿哲說，不論是當前的貿易戰或是美陸敵對擴大，對區域內的各方均會有風險。

卜睿哲認為，台灣的情勢尤其複雜。因為台灣依賴大陸市場，台灣企業在大陸設有生產線，當最終產品外銷到美國時，也會被當做大陸貨課以重稅，如此一來就可能吃掉企業的微利，讓台灣在陸美貿易戰中成了「友軍誤擊」下的受害者。

川普本身 就是一大變數

在政治與安全領域上，卜睿哲指出，台灣可能有些人認為，若美陸關係走向競爭與零和的局面，台灣可望從中獲利。但是他提醒說，川普政府與大陸的競爭，究竟會走多遠尚有待觀察，不能排除在11月的美國期中選舉後，川普可能會接受陸方的適當讓步，以宣稱獲得勝利。何況還有北韓非核化議題有待解決，川普在這方面仍需要陸方的合作。

台美關係 我不宜太樂觀

卜睿哲還寫到，美國國會確實站在支持台灣這一邊，然而迄今通過的友台法案，對川普總統並無法律約束力。美國國安官員也希望與台灣擴大並深化關係，以提升對大陸的嚇阻力，但美國貿易官員仍堅稱要先解決台灣在美豬美牛議題上的禁令。

文章指出，川普總統本身亦是一大變數。例如他在還是總統當選人時曾與蔡英文總統通電話，但之後川普的說法，更像是把台灣當作美陸貿易和北韓問題的談判籌碼。

文中也提到《華盛頓郵報》資深記者伍德華在新書中披露，川普曾問他的國家團隊：「保護台灣，我們能得到什麼？」卜睿哲認為，這顯示出川普在思考提供安全承諾時，是基於個人對成本效益的狹隘考量。

最後，卜睿哲歸結五項重點：一，川普政府已確定，將會以更為競爭的方式來對待大陸；二，要判斷這場鬥爭的範圍、持續時間以及影響層面，仍為時太早；三，即便美陸關係演變成零和鬥爭，台灣也未必會自動成為受益者；四，台美關係目前處於良好態勢，是因為自身條件使然，應該維持下去；五，台灣不但應該關注美國政策的轉變，還要關注決策過程的變化，將會如何影響政策。

(中國時報)