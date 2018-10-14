美駐WTO大使 拿台灣當範例

2018年10月14日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與歐盟、日本繼續推動世界貿易組織（WTO）改革之際，美國駐WTO大使習達難（Dennis Shea）12日表示，中國大陸的經濟制度與WTO規範不相容，他呼籲其他WTO成員就這個問題發聲。他說，WTO改革仍得進行，美國希望有更多國家像台灣一樣，承諾自主改革。

美國、歐盟和日本將於下月在巴黎就WTO改革相關問題進行最終協商。在此之前，三方代表討論了改革WTO的計畫，以及如何在WTO共同應對大陸帶來的貿易問題，包括國有企業產業補貼、強制技術轉移和其他非市場的經濟政策。

習達難出席華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）就WTO改革舉行的座談會。他說，在最近一次的貿易政策檢討會議上，台灣就做出承諾，在未來談判中，將不再以「開發中國家」的定位，使用開發中國家所享有的「特殊與差別待遇」優惠，台灣將以「已開發國家」的定位參與談判，美國希望看到更多像台灣這樣的例子。

習達難也是美國貿易代表署（USTR）副代表，曾任美中經濟與安全審查委員會（USCC）主席，對美台與兩岸經貿議題相當熟稔，也曾訪問台灣。

習達難表示，對他來說，在WTO改革上，處理中國大陸的非市場經濟問題是非常重要的項目，但也是最困難的一項，他希望其他成員國可以在這個問題上發聲。

習達難談到了與歐盟和日本正在進行的磋商。他表示， 三國所做的努力既希望制定一些處理智慧財產權、補貼和其他非市場經濟措施等問題的共識規則，同時也希望確保現行的世貿規則得以妥當執行。

他說，升級WTO規則不一定能改變中國大陸的貿易行為，但WTO改革仍得做，而美、日、歐三方一旦就WTO改革達成共同協議，他們會與WTO其他成員談。美國和歐盟目前就WTO仲裁機構改革仍有分歧。

(中國時報)