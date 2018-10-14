波頓放話 美對陸態度會更強硬

2018年10月14日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

向來友台但對大陸強硬的鷹派大將－美國國家安全顧問波頓（John Bolton）11日受訪時，誓言進一步強化川普政府對大陸的強硬態度，稱北京當局「在貿易、國際、軍事和政治方面的行徑必須調整」。

波頓接受電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時指出，川普認為大陸佔國際秩序的便宜太久，過往少有美國人出來阻止，「現在是挺身而出的時刻了。」他稱，川普政府認為大陸是「本世紀的重大議題」，對大陸採強硬態度讓北京感到「困惑」，因為「他們之前從未見過態度這麼強硬的美國總統」。波頓還說：「或許下個月在阿根廷的二十國集團（G20）會議上，我們可看到大陸國家主席習近平願意在某些議題上開誠布公。」

此外，波頓指大陸在南海的行徑「危險」，表示美國堅決維護國際海道航行暢通，而大陸必須明白這點。美國一艘驅逐艦9月30日在南海巡航時，險些和大陸軍艦在大陸宣稱擁有主權的海域擦撞。波頓說：「大陸必須知道他們沒有取得這裡的既定事實。現在這裡不是大陸的一省，將來也不會是。」

說到大陸經濟及軍事實力日益增長，波頓認為，是因為大陸違反國際貿易和商業規範才得此成果。他說：「倘若他們被放回適當的位置，倘若他們不被容許竊取我們的科技、他們的軍事實力將大減。」波頓透露，華府準備採取更多行動，限制敏感的高科技出口到大陸。

另據美國之音（VOA）中文網報導，被川普總統稱為「權威中國通」的保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略研究中心主任白邦瑞（Mike Pillsbury），在接受福斯財經頻道（Fox Business）採訪時表示，川普同意與習近平會晤，主要原因是陸方有望在貿易問題上做出一些重大讓步。他說：「我所得知的一些消息是，中方正在研究一套方案，他們試圖瞭解川普總統的底線在哪兒，但顯然還不確定。」

白邦瑞說，中方正在努力，但目前還沒有滿足美方的要求。他對美陸在11月下旬習川會時取得突破抱謹慎樂觀態度。他說，這將取決於陸方是否會做出重大讓步。

(中國時報)