復出口 台企避美關稅利器

大陸台資企業透過調整生產鏈的方式，避開美國關稅。圖為東莞一家台商經營的拉鏈工廠作業的情形。（新華社資料照片）

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中國時報
林昱均／台北報導

財政部統計處長蔡美娜指出，經台灣加工出口至其他地區的「復出口」，今年以來連續7個月大幅上升，尤其在對美出口表現最明顯，復出口增幅高達36％。

外界解讀，復出口暢旺的主因來自陸美貿易戰，前關務署長李茂也表示，透過進口中國大陸便宜原料，並從我國重新組裝後成為MIT產品，並出口到美國，藉此規避高額關稅。

蔡美娜表示，若將台灣出口分為「復出口」與「非復出口」，可看出明顯端倪，因為以1到9月統計而言，我「復出口」值年增率上衝13.1％，而「非復出口」值年增率僅7.6％，總體出口年增率約8.1％。

若以數值分析，可看出「復出口」占整體比例雖不高，但其增幅在今年明顯上揚。蔡美娜坦言，今年的「復出口」增幅大概是這波經濟復甦以來最高，代表今年復出口是近2年半來最佳之數值。

經濟部國貿局貿易服務組組長黃瀞萱也證實，不少企業向國貿局申請原產地證明，避免被認定為中國大陸製造而被加課關稅。而目前台灣改變原產地有三種申請方式，第一是原材料經加工或製造後，所產生之貨品與其原材料歸屬之我海關進口稅則前6位碼號列不同；第二則是貨品加工或製造未造成稅則號列改變，但附加價值率超過35％；第三則為特定貨品符合重要製程。

她表示，多數企業是選擇加工或製造來改變稅號，但美國考量的是多面向綜效評估，企業應事先去美國做預審，通過後美方留有紀錄，未來在正式審查也較有保障，「因為他們（美國）未必只看原產地證明，而是看你產業鏈、特性、附加價值來決斷。」

立委曾銘宗則指出，台灣近幾年不少企業跑到東南亞設廠或建立新供應鏈，受到關稅影響較小，不過部分仍留在大陸的台商或是產業鏈包括大陸廠的企業，受美方關稅牽制甚深，改變稅則或調整供應鏈規避關稅勢在必行。

他強調，在貿易戰之餘，應思考台灣企業為何選擇去東南亞設廠而非留在台灣？他認為，企業透過調整生產鏈避開美國關稅，可說是自立自強的穩健表現，但政府也應多方幫助企業並改善五缺問題、提供台商良好投資環境，台灣企業才能在陸美貿易戰夾縫中多一點生存空間。

(中國時報)

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