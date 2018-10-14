台商撤廠嚴清算 沒想像簡單

2018年10月14日 04:10 中國時報 林昱均／台北報導

面臨陸美貿易戰，部分台商考慮自大陸撤廠。但資誠聯合會計師事務所兩岸稅務負責人段士良坦言，不少台商客戶反映，當年投資大陸時什麼都好談，但要關廠或賣廠房之前做清算，才是噩夢的開始，輕則集團資源被困在當地，重則面臨查稅、海關稽核、外匯管制，甚至有台商賠了夫人又折兵，多年努力化為泡影。

段士良認為，陸美貿易戰加速台商在大陸投資的分散策略，以避免出口風險。他說，以前當地政府沒計較一些租稅優惠或勞資賠償，但一聽到台商想走，該算的全部一次算總帳，包括漏稅、稽核、管制、勞資賠償，就連保稅手冊結算不平都是常見現象。最怕的是清算程序要兩、三年甚至更久，每天由各機關輪流出難題，導致台商大筆資金積壓在大陸動彈不得，牽制了後續投資。

段士良建議，美國期中選舉如果共和黨仍維持多數，代表美國將維持現行態勢對大陸加課關稅；但如果共和黨失勢，那陸美貿易戰一旦有停止跡象，台商也能考慮暫緩撤廠。

段士良分析，現在大陸防止資本外逃，因此清算程序相對較長，也導致台商資金容易卡住，他建議從三項問題著手，第一是撤出大陸的清算是否會傷及筋骨，第二是在他國供應鏈是否完整，第三則是他國的生產曲線要花多久步入軌道。

(中國時報)