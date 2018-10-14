專家解析篇！乾隆品味優嗎

2018年10月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

《延禧攻略》中，風雅的乾隆教魏瓔珞作畫。（愛奇藝台灣站提供）

今年清宮劇熱播，「最忙」的皇帝非乾隆莫屬，劇中的乾隆風流倜儻，愛好書畫，品味卓絕，後宮佳麗無不拜服。現實中的乾隆，堪稱中國最具分量的收藏家，更自詡為詩、書、畫全才的「十全老人」。乾隆的藝術品味到底如何？且聽達人說分明。

● 收藏品味

負評：文史作家余遠炫指出，乾隆以帝王之尊、國力支持，自是大收藏家，但他也常會看錯，畢竟中國自古以來仿筆、臨摹技術就不差，看走眼也無可厚非。乾隆愛在收藏的字畫上蓋章、寫詩評，以今日來看是對文物的不尊重，而且「畫蛇添足」。

愛現性格 分享自我心得

余遠炫也打趣：「要是在現代，乾隆應是臉書打卡的重度愛用者，他有些愛現的性格，迫不及待想分享自己的心得。」

正評：前台北故宮院長馮明珠強調，品鑑古畫看走眼這件事，不能以今人的立足點來評價乾隆，且乾隆通常並不是自己一人鑑賞，而是有一群大學者組成鑑賞團，許多元明畫冊中描述過的名畫，實則誰也沒見過真跡，即便今日科技發達，許多古畫仍存在爭議。

文物加分 多個章多個零

不過，乾隆在藏品書畫上留下品評，可視為御筆鑑賞記錄，如《富春山居圖．子明卷》從乾隆11年至60年，記錄下他每次看畫的感動與心情，共留56則題詩，即使是仿品也因此而更顯珍貴。馮明珠舉例指出：「有藏家便說，這些看似違章建築的印章，多一個章就多一個零。」實則以大藏家身分為文物加分而非減分。

以量取勝 累積4萬首詩

● 詩書畫功力

負評：余遠炫指出，乾隆經常信手拈來就愛做詩，一生中累積了4萬多首詩，但多半非屬佳作，民間更流傳乾隆賞雪詩興大發做《飛雪》詩「一片一片又一片，三片四片五六片，七片八片九十片」，靠大臣續上「飛入梅花都不見」，這樣的故事便是在調侃乾隆的品味。余遠炫認為乾隆雖在詩書畫上堪稱用功，但畢竟不能與李後主等真正具有創新、自我風格強烈的大藝術家相提並論。

感情豐沛 寫自己的書法

正評：馮明珠指出，有人評乾隆書法為有肉無骨，但從他的諸多品鑑文可看出，他的藝術追求的是「平凡天真」，在馮明珠看來，乾隆書法「嫻熟、渾圓，寫自己最好的書法。」他常有感而發，下筆成詩，表現出感情豐沛、學識淵博的一面。在其傳世的作品中，仍以關心政事為大宗，如《仿李迪雞雛待飼圖》，便是有感子民如雞雛，為官者都應常掛念讓民食豐足，此圖他還做成雕板，印刷分發給大臣作為惕勵。

(中國時報)