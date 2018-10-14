錦上添花 又多又滿的工藝美學

2018年10月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

玻璃胎畫琺瑯四君子鼻煙壺。（史博館提供）

清代陶瓷業在康雍乾三朝進入鼎盛，其中乾隆時期各種轉頸瓶、轉心瓶大量出現，而曾在大陸《國家寶藏》中出現的《各色釉彩大瓶》，瓶身上16道紋飾、17種釉彩，卻被網友戲稱乾隆的品味低俗如「農家樂」，故宮人則認為，乾隆實欲在其中展示當時國力與工藝的最高水準。

前台北故宮院長馮明珠指出，就陶瓷的演進歷史來看，從早期單色到出現青花、五彩、琺瑯彩，在白瓷上填滿色彩可說在清朝發揮極至，「乾隆希望完成的是當時的創作，是當時全世界沒人追得上的。」依《活計檔》記載，當時內務府負責研發釉色，「白就分了青白、汝白、牙白；青又有嫩青、粉青，絕對是研發了中國自己的色譜。」

台北故宮器物處處長余珮瑾指出，乾隆朝官窯御製，有所謂「錦上添花」，喜歡顏色圖案又多又滿的工藝美學，乾隆曾在文物上題詩「我獨警心在齊詩，不敢耽安興以晏」，可見「乾隆喜愛文物，但又怕被說玩物喪志的複雜心情。」

余珮瑾舉出，乾隆收藏之餘，也加上自己的創意，如西洋的香水瓶，乾隆改造為鼻煙壼使用。乾隆也熱衷收藏西洋鐘錶，北京故宮院長單霽翔曾表示，西洋鐘錶大量引進，印證乾隆時代對西洋立體藝術的追求。余珮瑾指可看出乾隆對最先進科技與工藝探究之心。

(中國時報)