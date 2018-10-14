三清茶宴 攏絡朝臣高招

圖為乾隆為三清茶宴，特別講究地製作茶碗。（國立故宮博物院提供）

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中國時報
／台北報導
《延禧攻略》有關乾隆舉辦三清茶宴的橋段 。（愛奇藝台灣站提供）

《延禧攻略》中乾隆帝與眾皇家成員的「三清茶宴」橋段，可看出乾隆是位富有風雅情趣的品茶高手，不僅「三清茶」為其獨創，且藉著喝茶更成為他攏絡朝臣的高明手段。

每年新春的正月初三至十六，乾隆帝都要在宮中舉辦「三清茶宴」，即以乾隆自己獨創、配製的三清茶輔以點心，一邊喝茶一邊和文臣學士們吟詩作賦。所謂的「三清」即梅花、松實和佛手，乾隆認為此三物皆屬於清雅之物，以它們搭配上貢的極品龍井新茶，還特意為三清茶製作三清茶蓋碗，並開設茶宴招待朝臣。

三清茶宴，乾隆還講究要以雪水烹煮，茶宴上沒有酒肉佳肴，只有品茶、賦詩、觀戲，內監所備筆墨、紙硯，在茶宴後均厚賞給與宴諸臣，茶宴人數始終不多，僅象徵登瀛18學士的18人到應28列宿的28人，因此奉旨品賞三清茶，一直是乾隆至咸豐年間朝野臣工和文人士子最榮耀之事。

北京故宮博物院影視研究所所長祝勇表示，乾隆自視風雅，一生篤愛品茶，對茶葉、水質、茶具都很講究。茶宴上的茶具也頗講究，清宮《陳設檔》便記載了許多專門為茶宴製造的茶具。這樣的茶宴一直進行到乾隆晚年，祝勇指出：「乾隆以此來追慕古風，表現自己的文雅風流，確實表現出較高的文化品味。」

(中國時報)

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