蔣勳談美 回過頭來做自己

2018年10月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

莊子說「天地有大美而不言」，在藝術家蔣勳看來，正是華人自古以來最欠缺的思維：「尊重每個個體不能被取代的特質。」蔣勳在今年70歲「隨心所欲」之際，他從自己的生命記憶出發，在兩岸都舉辦了《天地有大美》個展，是生命的記錄，更是對華人美學的省思。

蔣勳自言，非學院派出身而無包袱的自己，最終看繪畫「不是先想到形式、流派，而是面對一張空白的紙的動念是什麼？」他回顧自己最早的繪畫記憶，是童年在大龍峒看「寫真館」把往生者的照片用碳精筆畫成菊4開的肖像。

天地有大美 沒有第一名

蔣勳說：「或許人類的美術最早就是為了『音容宛在』，因為要記憶失去的什麼。」

14日起在台北的《天地有大美》個展，蔣勳拿出了近年的山水寫生、遊歷後畫下的長卷《支笏湖風景》，甚至是過去曾殷殷掛念的流浪狗。「不論是山水或是流浪狗，藝術永遠是在表達生命裡的感動，也是在療癒自己。」

他認為華人向來尊儒家，每個人被過度要求排名，但「天地有大美的『大』，是包容所有的存在」。上世紀90年代曾有人找他擔任選美會主席，蔣勳傻眼而後幽默回應：「我要選的美，沒有第一名！」

蔣勳說：「美是回過頭來做自己。」

富春山居圖 與世界對話

從事美學教育多年，蔣勳期望在儒家的理知之外，更多人體會到以內在感官與世界對話。回到自己的生命經驗，蔣勳憶及大學在台北故宮上課，看長卷《富春山居》，「從裝著長卷的匣子、錦囊，到長卷打開來，天頭、隔水、引首……。」蔣勳近期創作的《支笏湖風景》、《雲淡風輕》便是長卷。

「藉著畫也思考，為什麼中國才有長卷的傳統。」與西方的風景畫不同，中國的長卷是創作者在消化過後重新在腦中呈現的風景，欣賞時也是一段一段的攤開、鈐印、捲起。在蔣勳看來，這樣的過程也是種創作，故「歷代名畫是集體創作」，而長卷講述的不僅是風景，更是時間與歷史。

(中國時報)