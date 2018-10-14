肉身覺醒 華人不該害怕裸體

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中國時報
／專訪

兩岸近年多討論認同、文化自信議題，蔣勳則要先問：「中國人為何始終沒有面對自己真實的身體？」

在蔣勳《天地有大美》個展中，三件一組的《肉身覺醒》是他的沉潛自問，問的是華人的傳統，是如何將身體提高到精神性，卻使得華人面對身體的態度走向害怕、迴避。「為什麼西方人畫人體可以如此昂揚、喜怒哀樂都看得到；為什麼中國畫中的人這麼小？幾乎看不到表情。」

蔣勳認為中國人「一直沒有做身體的功課」，高雄市立美術館與倫敦泰德美術館合作的主題展《裸》，蔣勳在其中觀察台灣民眾的觀展反應，發現「前面看竇加都還好，看到畢卡索的野，很多人就已經受不了，到後期女性畫家畫男人的裸體，華人幾乎轉身就走」。

「華人沒有情緒嗎？沒有身體的燃燒嗎？」但當西方的雕像都是在光天化日下，而秦始皇的兵馬俑則是埋在地下為帝王在另一個世界打仗，蔣勳不僅要問：「難道華人要永遠在人體缺席嗎？」這樣的缺席，實則反應的是中國傳統儒家思想，每個人害怕與眾不同，而蔣勳認為這樣的思維也在抹殺最純粹的創造力。

透過對肉身、人像的描繪，蔣勳直面自己畫人像的尷尬，希望「比較真實地講自己」，也希望透過畫作反思「若對身體的害怕未解，每個華人都有著殘缺。」

(中國時報)

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