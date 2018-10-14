台版甲子園 197支隊伍爭霸

中信銀行冠名贊助「2018年第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」熱血開打，貴賓們為參與賽事的女性球員及教練致贈球帽，教育部長葉俊榮（後排右十二）、教育部體育署長高俊雄（後排右十一）、中華棒協理事長辜仲諒（後排右十三）、中信銀行董事長童兆勤（後排右十）與「女黑豹」合影。（中華棒協提供）

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中國時報
／台北報導

「台版甲子園」熱血開打！中國信託商業銀行冠名贊助的「2018年第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（13）日於臺北市立天母棒球場舉行開幕典禮和開幕戰，全國22縣市、共197支青棒隊伍參戰。中信銀同時宣布，將邀請優秀小選手免費參加訓練營，接受旅美投手王建民和美國教練團的投打特訓。

中信盃黑豹旗因賽制採不分級別與性別，讓一般高中社團、棒球名校有機會對決，本屆共約4,200名選手及教練中，更有64位女性。其中，甫成軍就參賽的臺東縣蘭嶼高中棒球隊，女性球員更占全隊人數三分之一，展現巾幗不讓鬚眉的精神；中信銀董事長童兆勤、中華棒協理事長辜仲諒及教育部長葉俊榮，賽前也為這群「女黑豹」加油打氣，戴上粉紅黑豹帽。

童兆勤更勉勵所有選手拿出超越勝負的態度，全心享受每一次投球及揮棒的美好，並推薦中信最新品牌影片「倆好球」，從中能了解到許多小球員棒球路的艱辛。辜仲諒則提醒選手，要感謝社會各界的協助和投入，讓球員有機會參加比賽，從棒球學到人生道理、並兼顧學業，有正確的態度，才能成為頂尖棒球選手。

中信是全台首家投入「五級棒運」的企業，從三級棒球到成棒、職棒都有贊助扶植。這次更將邀請中信盃黑豹旗優秀球員及中國信託慈善基金會資助的少棒、青少棒選手，免費參加「2018中華職棒大聯盟中國信託專業棒球訓練營」，由旅美投手王建民及美國「佛州棒球農場」教練團進行密集投打特訓，透過科學數據分析提升訓練效率。

中信盃黑豹旗開幕戰，由連續兩年封王的傳統勁旅桃園市平鎮高中，迎戰社團球隊桃園市楊梅高中，帶來「桃園內戰」，最後平鎮高中以20：0獲勝，邁出挑戰三連霸第一步。即日起至11月18日連續5週，各縣市棒球場將輪番上演中信盃黑豹旗精彩賽事。

(中國時報)

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