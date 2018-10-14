南部藝文新亮點 衛武營啟用

2018年10月14日 04:10 中國時報 曹明正 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

占地近10公頃、斥資逾百億，創下多項紀錄的衛武營國家藝術文化中心13日正式啟用，蔡英文總統、文化部長鄭麗君特別南下出席。藝術總監簡文彬除特別將衛武營LOGO髮雕在頭上，也喊出明年25萬人次售票觀眾的目標。

針對民進黨指稱衛武營拖這麼久是國民黨阻撓，國民黨主席吳敦義昨南下輔選時駁斥強調，衛武營是他當年向前總統李登輝爭取，鐵路地下化也是他時任行政院長編列動工的。

蔡英文致詞時指出，衛武營落成有3個非常重要的意義。第一，這是高雄的衛武營，是南方建設經驗的重要展現。15年來從無到有，代表政府對於區域均衡、文化平權的努力。讓南部民眾不用到台北，就能享受世界一流的藝術展演。

第二，這是台灣的衛武營，是台灣空間解嚴最好的歷史寫照，是空間民主化的議題。衛武營曾是戒備森嚴的軍事用地，經過民間團體20多年努力，組成「衛武營促進會」，不斷說服和爭取，才終於有了今天看到的衛武營。

第三，這是世界的衛武營，這幾年台灣的藝術家在國際舞台展現實力，國家在北、中、南的藝術場館建設，也投入了相應的資源，衛武營的開幕代表台灣國家表演藝術中心的最後一塊拼圖終於完成。

蔡英文說，台灣這塊土地，處處充滿對威權不斷抵抗、折衷協調的痕跡，現在高雄捷運橘線上，除了衛武營，還有海洋文化及流行音樂中心、大東文化藝術中心及駁二特區，藝文廊道成形，未來的高雄將是南部藝文重鎮。

衛武營藝文中心由荷蘭建築設計師法蘭馨．侯班（Francine Houben）操刀，不規則的銀白屋頂外形前衛，是全世界最大的單一屋頂劇院，擁有歌劇院、音樂廳、戲劇院及表演廳，其中音樂廳是台灣唯一葡萄園式的音樂廳。

昨啟用典禮以音樂會形式揭開，由藝術總監、指揮家簡文彬上陣指揮，特選國內大師級已故作曲家蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》等3首曲目，緊接著《揭幕－璀璨閃耀》是衛武營開幕季首演，晚上戶外劇場則有《眾人的派對》。

(中國時報)