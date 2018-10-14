淨灘愛地球 靈鷲山發英雄帖

2018年10月14日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「環保愛地球，福隆大淨灘！」靈鷲山13日號召志工、里民、網友聚集新北市福隆聖山寺對面的挖子海灘，在釋常住法師帶領下，逾70人無畏東北季風帶來的細雨，不到1小時撿拾30袋、258公斤垃圾，期盼共創貢寮的在地記憶，讓愛地球的種子從東北角發芽，遍灑全台、全球。

靈鷲山響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，自2017年8月起認養石碇溪出海口海灘，以實際行動落實開山住持心道法師推動的「愛地球、愛和平」運動，從淨灘、淨心做起，結合種花、植樹等環保綠化活動，分階段養灘、護灘，還給地球乾淨的海洋，獲得非常大迴響，累計有688人次參加，共撿拾2371.44公斤垃圾，成功帶動當地里民自發性加入守護海岸、福隆造鎮的行列。

愛地球淨灘志工團長賴鼎銘表示，靈鷲山今年繼續認養石碇溪出海口海灘，並加碼認養環保署新增的福隆聖山寺對面的挖子海灘。兩處海灘採單、雙月份輪流淨灘模式，13日是靈鷲山認養兩處海灘後第一次淨灘，下個月將再換到石碇溪出海口海灘，希望號召更多有志於從當「淨行者」開始，回復過乾淨簡樸的生活。

靈鷲山志工黃雅芳說，10月適逢釋心道法師70大壽，法師每年都說：「不用為我慶生，如果一定要為我慶生，就是去淨山、淨水、愛地球！」遂自發性在社群媒體上發出「愛地球淨灘英雄帖」，邀約有志一同的信眾加入，即使氣象預報受東北季風影響降雨機率高，大家風雨無阻的精神，令她深受鼓舞，不要小看每月1小時給地球的力量。

東興宮管理委員會主委、貢寮區福隆里長吳憲彰出發前，特別感謝釋心道法師慈悲，發起愛地球的淨灘活動，期盼更多福隆在地人加入，共創福隆人的在地記憶，就如台灣的小城故事一樣，進一步打造福隆海角樂園。

(中國時報)