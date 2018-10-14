台東縣台東市－珍珠奶茶 Q彈順口

「花惹蜜Follow Milk」的黑糖珍奶，加上店旁的花牆，讓女性顧客的少女心完全噴發。（莊哲權攝）

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中國時報

去年才開業的「花惹蜜Follow Milk」，光是聽店名就有股淡淡的甜滋味，5種口味各具特色的鮮奶任意搭配，天然焦香黑糖蜜泡的珍珠，多層次且滑順的口感，店旁夢幻般的「打卡花牆」，更讓浪漫少女心完全噴發，成為年輕女性顧客最愛的茶飲店。

店內主打飲品「花惹蜜珍奶」最大特色是採用台東初鹿牧場、嘉義八老爺牧場、獨角仙牧場、雲林明全牧場、彰化主恩牧場等小農的鮮奶，讓顧客可以隨喜好任意搭配，其中初鹿及主恩的鮮奶味較濃，八老爺、獨角仙、明全的鮮奶則較清爽。

店長陳怡賢說，花惹蜜另一特色是採用新竹寶山的手炒天然黑糖，不但有特殊焦香味，珍珠熬煮過後蜜泡在這款黑糖濃汁中30分鐘以上，每顆珍珠都能充分吸收到黑糖汁液，吃起來特別軟Q。

開幕1年多的花惹蜜是由台東2位返鄉青年共同經營，陳怡賢說，黑糖加熱後容易酸掉，且黑糖加入某些茶品後，酸度更明顯，所以剛開始試了無數次，也用掉許多黑糖原料，才找到最適當的溫度。

陳怡賢說，因為主打牛奶，所以取名為「Follow Milk」，接著發想了中文名「花惹蜜」，又因為現代人吃東西喜歡拍照，便設計了1面浪漫花牆，果真成為網美打卡熱點。

地址：台東縣台東市中華路一段451號

電話：（089）311765

營業時間：上午10點半至晚間10點，全年無休

售價：珍珠鮮奶50元

(中國時報)

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