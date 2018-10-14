花蓮縣花蓮市－珍奶界精品 每日限量晚來喝嘸

「茶濃」超人氣「黑焦珍珠奶茶」甜而不膩。（張祈攝）

友善列印
中國時報

時下流行的黑糖珍珠鮮奶花蓮也買得到！隱身在巷弄的「菓茶濃」沒有招牌，只有一扇敞開的「窗邊櫃檯」，人氣商品「黑焦珍珠鮮奶」嚴選手工珍珠，以黑糖、手工炒糖調出甘中帶苦的黑糖珍珠是最大特色，每日限量販售，慢一步就買不到。

「以餐廳經營方式在賣飲料！」陳老闆說，飲品皆以「料理」模式製作，店內茶飲全以茶葉、水果熬煮做「茶底」，黑糖珍珠則嚴選屏東手工珍珠，加上每日現炒焦糖與熬煮珍珠，每杯黑焦珍珠鮮奶都是耗時2小時做出的「精品」。

老闆說，夫妻倆與合夥人都不愛甜膩的珍奶，經過半年研發及不斷測試烹飪工具、配料比例、調整甜度與珍珠軟Q程度，最後終於成功以手工炒出的焦糖甘苦味，中和黑糖的甜膩，煮好的珍珠還需以焦糖、黑糖漿「醃製」1小時左右，才能入味成合格的「黑糖珍珠」。

老闆娘Karen提醒顧客，黑焦珍珠鮮奶最佳賞味期限是半小時，因甜度已調整至完美比例，只能調整成更甜，無法再減甜度。喜歡吃軟Q口感的人，就直接插上吸管喝；喜歡吃有嚼勁口感的，就搖一搖飲料再品嘗。

地址：花蓮縣花蓮市林森路273巷2號

電話：0958807701

營業時間：上午11點半至晚間7點半，不定期公休

售價：黑焦珍珠鮮奶中杯50元、大杯65元

(中國時報)

台中區南屯區－麵館特製版 層次… 桃園市桃園區－手工紅麴粉圓 好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。