花蓮縣花蓮市－珍奶界精品 每日限量晚來喝嘸

2018年10月14日 04:10 中國時報 張祈 ）

時下流行的黑糖珍珠鮮奶花蓮也買得到！隱身在巷弄的「菓茶濃」沒有招牌，只有一扇敞開的「窗邊櫃檯」，人氣商品「黑焦珍珠鮮奶」嚴選手工珍珠，以黑糖、手工炒糖調出甘中帶苦的黑糖珍珠是最大特色，每日限量販售，慢一步就買不到。

「以餐廳經營方式在賣飲料！」陳老闆說，飲品皆以「料理」模式製作，店內茶飲全以茶葉、水果熬煮做「茶底」，黑糖珍珠則嚴選屏東手工珍珠，加上每日現炒焦糖與熬煮珍珠，每杯黑焦珍珠鮮奶都是耗時2小時做出的「精品」。

老闆說，夫妻倆與合夥人都不愛甜膩的珍奶，經過半年研發及不斷測試烹飪工具、配料比例、調整甜度與珍珠軟Q程度，最後終於成功以手工炒出的焦糖甘苦味，中和黑糖的甜膩，煮好的珍珠還需以焦糖、黑糖漿「醃製」1小時左右，才能入味成合格的「黑糖珍珠」。

老闆娘Karen提醒顧客，黑焦珍珠鮮奶最佳賞味期限是半小時，因甜度已調整至完美比例，只能調整成更甜，無法再減甜度。喜歡吃軟Q口感的人，就直接插上吸管喝；喜歡吃有嚼勁口感的，就搖一搖飲料再品嘗。

地址：花蓮縣花蓮市林森路273巷2號

電話：0958807701

營業時間：上午11點半至晚間7點半，不定期公休

售價：黑焦珍珠鮮奶中杯50元、大杯65元

(中國時報)