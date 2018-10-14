新北市三峽區－獨特泰式風味 夾鏈袋裝做環保

2018年10月14日 04:10 中國時報 （許哲瑗）

位於新北市三峽老街的「Thai Wan 泰灣飲」，以泰國茶葉沖泡製作的珍珠奶茶，散發茶葉本身特有的淡淡奶香味，跳脫傳統台式奶茶口味，每逢假日小小攤位前總是大排長龍。

從桃園中壢搬來新北三峽的老闆說，道地泰式奶茶很講究，泰式茶葉、泰國煉乳和牛奶缺一不可，才能完美融合苦、甜、鹹3種味道。「Thai Wan 泰灣飲」選用泰國進口手標牌紅茶葉，味道柔和、清香，且本身散發一股淡淡奶香味，配上醇厚鮮奶，形成泰式奶茶獨特風味，讓許多客人一喝成主顧。

「Thai Wan 泰灣飲」的珍珠以白砂糖調味，堅持每天新鮮熬煮，每顆珍珠粒粒分明、口感Q彈，別有一番風味。

特別的是，「Thai Wan 泰灣飲」沒有塑膠杯，而是以夾鏈袋承裝飲品，老闆說，夾鏈袋耐溫0到100度，可重複使用，希望大家一起做環保，為地球盡一份心力。

此外，店內泰式奶綠也是暢銷品之一，使用泰國進口手標牌綠茶葉，煮出清澈、半透明的翡翠綠茶色，加入泰國煉乳後呈現抹茶般的淡綠色，同樣吸引許多民眾嘗鮮。

地址：新北市三峽區民權街36號

電話：0989291040

營業時間：上午10點至下午6點

售價：泰式奶茶、泰式奶綠40元（加珍珠加10元）

(中國時報)