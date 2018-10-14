友柯派連線 柯宋為黃珊珊站台

2018年10月14日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲周六行程滿檔，除市政行程，下午、晚上連跑2場輔選行程，先和親民黨主席宋楚瑜合體，替港湖區議員參選人黃珊珊站台，晚上再出席民國黨議員參選人徐世勳舉辦的音樂會。由於黃珊珊是友柯的「台北監督連線」一員，徐世勳和姊姊民國黨主席徐欣瑩也與柯私交甚篤，2場輔選拉攏「友柯派」、甚至扶植「柯家軍」的意味濃厚。

柯P穿黃背心 來助陣

8月成立的台北監督連線6名參選人各自參選北市6個選區，包括士林北投區為無黨籍現任議員陳政忠、南港內湖區親民黨議員黃珊珊、松山信義區親民黨參選人洪士奇、中山大同區親民黨議員林國成、中正萬華區無黨籍參選人徐立信、大安文山區無黨籍議員李慶元。

其中，黃珊珊13日舉辦競選總部成立大會，不但其餘5名參選人全數到場力挺，柯文哲也與宋楚瑜合體，一起穿上黃珊珊競選背心替黃助陣。

柯改變北市 黃讚聲

黃珊珊致詞時特別感謝「2個阿北」，第一位是宋楚瑜，在她立委落選感到心灰意冷、不想再參選時，一想到宋勞心勞力為國家做事，還擔任APEC特使，她就覺得應繼續追隨；另一位則是柯文哲，柯曾傳簡訊告訴她「不要說什麼最後一次選舉，好人做事是為了別人，不是為了自己」等，讓她決定休息後再參選。

黃珊珊更直接告訴台下支持者，她從政20年從沒支持過哪一位市長參選人，但因為柯文哲，她看到20年來台北有所改變，所以她希望支持者也可以支持柯文哲。眼見黃珊珊力挺，柯也報以「大力輔選」，不但直接穿上黃的競選背心，還細數其協助推動市政的政績，呼籲政治就是要讓好人出頭。晚間，柯文哲又出席徐世勳舉辦的音樂會。

柯致詞表示，政治就是讓好人出頭，徐是有唸書的議員，「跟那種都更、包工程，施壓市府的不一樣」，他並強調「政治很簡單，就是讓好人出頭，徐就是好人！」

(中國時報)